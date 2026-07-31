Kamala Harris volvió a la carga en contra de Donald Trump y pide más tiempo para definir su futuro

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, reapareció durante la conferencia anual de la National Urban League, realizada en Nashville, Tennessee, desde donde arremetió en contra del presidente Donald Trump a quien señaló por incumplir a su palabra de mantener alejado a Estados Unidos de cualquier guerra.

La demócrata californiana le reprochó al magnate neoyorquino convertir a su nación en un socio en quien se ha dejado de confiar debido a lo cambiante de su política, lo cual le ha restado autoridad frente al resto del mundo.

“Es un aislacionista con una supuesta agenda de ‘America First’ quien, debido a su incapacidad para comprender el papel de Estados Unidos, por más imperfectos que seamos, ha logrado dos cosas: que Estados Unidos parezca menos confiable como socio, y que tenga ahora menos autoridad para influir en los asuntos globales.

Tenemos un presidente que está llevando a Estados Unidos a una guerra que la gente no pidió, gastando miles de millones de dólares sin prestar atención a las personas aquí mismo que están perdiendo su cobertura de salud todos los días debido a sus políticas impulsadas para financiar un recorte de impuestos para los más ricos del país”, indicó.

One thing that gives me hope is organizations like the @NatUrbanLeague and the leaders who continue showing up for their communities, especially in moments like this.



Thank you for today's conversation and for the work you do every day.



Now it's our turn. Check your voter? pic.twitter.com/jkbpqWyWbP — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 31, 2026

Acto seguido, la afroamericana de 61 años dirigió su mensaje hacia algunas reformas que, bajo su perspectiva, los demócratas deberían impulsar en los próximos años para fortalecer al país y con ello asumir el control de la presidencia, así como del Congreso.

“Tenemos que volver a debatir el sistema del colegio electoral. Debemos volver a analizar la posibilidad de ampliar la Corte (Suprema) a 13 jueces, tal como tenemos 13 tribunales de distrito. Analizar, si aún lo desean, que Puerto Rico y DC se conviertan en estados”, subrayó.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de otra vez contender en busca de la presidencia en 2028, Harris se limitó a decir que será hasta después de las elecciones de mitad de mandato —a efectuarse el 3 de noviembre— cuando decidirá si resulta viable asumir dicho reto.

Por lo pronto, continuará tratando de apoyar a los candidatos que luchan por arrebatarle el control del Congreso a los republicanos para de esa manera cerrarles el paso a las políticas impulsadas por el jefe de la nación.

Sigue leyendo:

• Jill Biden asegura que su esposo no le guarda rencor a Kamala Harris

• Kamala Harris asegura que Joe Biden presuntamente se rehusaba a debatir con Donald Trump

• Kamala Harris describió a Donald Trump como “un estafador”