Jill Biden asegura que su esposo no le guarda rencor a Kamala Harris y continúan siendo amigos

Jill Biden, exprimera dama de la nación, afirmó que el expresidente Joe Biden no le guarda rencor a Kamala Harris y continúan siendo amigos a pesar de los comentarios emitidos por la exvicepresidenta que lo dejan mal parado frente a la ciudadanía.

En octubre pasado, durante su participación en el podcast The Diary Of A CEO, la californiana que perdió las elecciones presidenciales en 2024 exhibió a Joe Biden tras asegurar que, en una llamada telefónica efectuada entre ambos minutos antes de debatir frente a Donald Trump, lo notó preocupado.

“Me llamó desde el campamento de debates y me di cuenta de que algo no andaba bien. Me preocupaba… Creo que no quería debatir.

Como cualquier competición en la que participes, ya sea que estés pujando por algo, si se trata de deportes, tienes que desearlo. Si no quieres participar en la competencia, eso sin duda afectará tu desempeño. Y estoy bastante segura de que no quería debatir. Creo que lo convencieron y luego todos vimos lo que sucedió”, señaló.

Jill Biden reconoce que a su esposo Joe le está costando cada vez más luchar en contra del cáncer que padece. (Crédito: Mandel Ngan / AP)

En su libro “107 días”, Kamala Harris también definió como una imprudencia haberle permitido a Biden postularse en busca de una hipotética reelección.

“Sabía que le parecería increíblemente egoísta si le aconsejaba que no se presentara. Lo vería como una ambición descarada, quizás como una deslealtad venenosa.

Es decisión de Joe y Jill. Todos lo dijimos, como un mantra, como hipnotizados. ¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había demasiado en juego. Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual”, expuso.

A partir de estas afirmaciones, el distanciamiento entre Biden y Harris resultó notorio, esto a pesar de que la esposa del exmandatario recientemente lo negó.

“Siguen siendo amigos… Hablan, ella lo llama o él la llama. Hay que entender a Joe como persona. Él no… guarda rencor”, indicó durante la promoción de su nuevo libro en la sinagoga Sixth & I en Washington, D.C.

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