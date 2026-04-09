Nueva ley inscribirá automáticamente a jóvenes que cumplan requisitos para el servicio militar obligatorio

El gobierno de Estados Unidos implementará a partir de diciembre un sistema de registro automático para el servicio militar obligatorio, una medida que busca simplificar el proceso de inscripción y reducir costos administrativos, según una propuesta en revisión por autoridades federales.

El cambio afecta a la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años, quienes actualmente están obligados por ley a registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), pero deben hacerlo de manera individual.

Con la nueva normativa, la inscripción se realizará automáticamente a través de bases de datos federales, eliminando la necesidad de autorregistro.

La iniciativa forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, promulgada por el presidente Donald Trump, y se encuentra en proceso de revisión final por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios antes de su entrada en vigor.

🚨Update: ALL young men turning 18 years of age will ‘automatically’ be registered for U.S. military draft starting December 2026!



— Military Times pic.twitter.com/bce8ctKdBj — US Homeland Security News (@defense_civil25) April 9, 2026

Un cambio para simplificar el proceso y reducir costos

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS, por sus siglas en inglés), que es la agencia gubernamental que mantiene una base de datos de hombres que deben ser llamados a prestar servicio en caso de una emergencia nacional, presentó una propuesta de reglamento a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios el 30 de marzo, según el sitio web de dicha oficina.

Actualmente, los hombres deben inscribirse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años, con posibilidad de hacerlo de manera tardía hasta los 26. Sin embargo, en los últimos años las tasas de registro han disminuido, en parte debido a la eliminación de mecanismos automáticos vinculados a trámites como los préstamos estudiantiles.

Together with 35 co-sponsors, I am proud to introduce the Warrior Act, legislation to permanently codify women's roles in our armed forces.



Democratic veterans, Armed Services committee members and leadership have joined this effort to ensure women can continue to serve in… pic.twitter.com/yCQPxFpZ5i — Chrissy Houlahan (@RepHoulahan) April 2, 2026

Con el nuevo esquema, la responsabilidad del registro recaerá directamente en el gobierno federal, que integrará información de distintas agencias para completar el proceso sin intervención del individuo.

Legisladores que impulsaron la medida, como la congresista Chrissy Houlahan, han señalado que el cambio permitirá redirigir fondos hacia la preparación y movilización militar, en lugar de destinarlos a campañas informativas para fomentar el registro.

Sin servicio obligatorio activo, pero con sanciones vigentes

Estados Unidos no ha activado el servicio militar obligatorio desde 1973, durante la Guerra de Vietnam, y desde entonces las Fuerzas Armadas operan con personal voluntario. No obstante, el registro en el Sistema de Servicio Selectivo se mantiene como un requisito legal en caso de que el Congreso autorice un reclutamiento en una situación de emergencia nacional.

Aunque el presidente puede plantear la necesidad de un servicio obligatorio, la implementación de un reclutamiento requiere la aprobación del Congreso para modificar la legislación vigente.

Aunque el servicio militar en Estados Unidos ha sido voluntario desde 1973, la sombra de la guerra con Irán ha reavivado los temores sobre un posible llamado a filas. Crédito: Bebeto Matthews/Archivo | AP

No registrarse en el sistema continúa siendo un delito federal. Las sanciones incluyen multas de hasta $250,000 dólares, penas de prisión de hasta cinco años y la pérdida de acceso a beneficios como ayuda financiera estudiantil, empleos federales y programas de capacitación laboral. En el caso de inmigrantes, el incumplimiento puede afectar procesos de naturalización.

La normativa establece que los hombres serán inscritos automáticamente dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. En contraste, las mujeres siguen exentas de esta obligación, pese a que en años recientes algunos legisladores han intentado incluirlas en el sistema, sin éxito en el Congreso.

El anuncio ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones, incluido el reciente conflicto con Irán, que ha reavivado el debate público sobre la posibilidad de un eventual reclutamiento militar, aunque la Casa Blanca ha señalado que no forma parte de los planes actuales.

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