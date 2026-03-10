Más de 100 militares estadounidenses han terminado heridos en la guerra con Irán, revela el Pentágono

El Pentágono dio a conocer quecerca de 140 miembros del ejército estadounidense han terminado heridos en el conflicto bélico entablado en contra de Irán desde el sábado 28 de febrero.

El hecho de que el presidente Donald Trump haya ordenado bombardear varios puntos de la República Islámica del Golfo Pérsico, pero sobre todo haber ejecutado al ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní, produjo una inesperada respuesta que perjudicó a países como Qatar, Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

En lugar de intentar lanzar una ofensiva en contra de la armada estadounidense desplazada en aguas internacionales, Irán organizó ataques con misiles y drones en contra de sus bases militares instaladas en los países antes mencionados, así como sobre objetivos vinculados a Washington.

Resultado de dicha operación, siete estadounidenses perdieron la vida, seis en Kuwait y uno en Arabia Saudita; en tanto que decenas más fueron heridos.

Sin embargo, esa información se mantuvo reservada durante varios días hasta que la presión de algunos medios informativos forzó al gobierno a revelar datos concretos a través de un comunicado emitido por Sean Parnell, portavoz del Pentágono.

“Desde el inicio de la Operación Furia Épica, aproximadamente 140 militares estadounidenses han resultado heridos durante 10 días de ataques sostenidos.

La gran mayoría de estas heridas han sido leves, y 108 militares ya han vuelto al servicio.

Ocho militares siguen gravemente heridos y están recibiendo el más alto nivel de atención médica“, indicó.

En Irán, un amplio sector de la población se niega a rendirse y frente a los embates estadounidenses continúan respaldando a sus líderes. (Crédito: Piyush Nagpal / AP)

Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló en conferencia que la operación militar estadounidense avanza mejor de lo previsto.

“El plazo inicial del presidente y del ejército estadounidense era de entre cuatro y seis semanas para lograr todos los objetivos de la Operación Furia Épica.

El presidente Trump determinará cuándo Irán está en posición de rendición incondicional, cuándo ya no representa una amenaza creíble y directa para los Estados Unidos y nuestros aliados”, enfatizó.

Un dato a destacar es que, los primeros dos días de la guerra con Irán le costaron a Estados Unidos $5,000 millones de dólares solo en municiones, una cifra a considerar para una nación cuya economía no había marchado de acuerdo a las promesas de campaña asumidas por Donald Trump.

