Rand Paul prevé unas elecciones “desastrosas” para los republicanos si se prolonga la guerra en Irán

Rand Paul, senador republicano, prevé unas elecciones intermedias “desastrosas” para su partido si se prolonga la guerra que Estados Unidos sostiene en contra de Irán.

Durante una entrevista concedida al programa “Mornings with Maria” el cual transmite el canal de televisión Fox Business, el político originario de Pensilvania afirmó que los conservadores enfrentan una situación delicada y a punto de salirse de control en caso de no lograr mejorar la economía de la población.

“Ya estamos en una situación difícil en lo que respecta al proceso electoral. Creo que, si a eso le sumamos los altos precios de la gasolina, los altos precios del petróleo, y si seguimos bombardeando Irán con acción cinética (la gente no quiere llamarlo guerra), la cual hace que el petróleo supere los $100 dólares, vamos a ver una elección desastrosa”, indicó.

Las palabras del senador por Kentucky se fundamentan en que, al estar detenido el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, los consumidores estadounidenses se enfrentan a precios más altos en las gasolineras, pues el costo de un barril de petróleo ahora es más elevado con relación a varios meses atrás al situarse en $88 dólares en promedio.

Los bombardeos de Estados Unidos en contra de Irán han provocado que el precio del petróleo se haya elevado con afectaciones para la economía global. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

A esto debe sumarse que, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), este martes el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular superó los $3.5 dólares. Es decir, el costo es ¢40 centavos más alto que hace una semana y ¢60 centavos más que hace un mes.

En ello radica la preocupación no sólo del senador Rand Paul, pues desde principios del mes pasado, cuando todavía no se presentaba el conflicto bélico con Irán, Nikki Haley, exaspirante a la candidatura republicana a la presidencia, ya había anticipado problemas graves para su partido en caso de que el presidente Donald Trump no consiguiera mejorar la economía de millones de ciudadanos antes de llegar a las elecciones intermedias.

“No se ha prestado suficiente atención al problema de la asequibilidad para los estadounidenses. Aún hay demasiados niños que viven en casa, todavía hay gente que no puede pagar el alquiler, hay gente con menos dinero en sus bolsillos y no se puede mirar la bolsa y decir que la economía va bien.

Si los estadounidenses no sienten que hay alguna esperanza en sus billeteras y alguna esperanza en criar a sus familias, perderemos”, advirtió.

