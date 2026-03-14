Lo que dice la ley sobre enviar a inmigrantes a la guerra

El aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán ha reavivado una pregunta que circula con fuerza en redes sociales, grupos comunitarios y conversaciones familiares: si eres inmigrante y vives en Estados Unidos, ¿pueden obligarte a ir a la guerra?

La duda comenzó a extenderse después de los recientes ataques militares vinculados a la llamada “Operación Furia Épica”, y del temor a que el conflicto pueda escalar. Para muchos jóvenes inmigrantes —con o sin papeles— la inquietud es comprensible.

Pero la respuesta legal es más compleja de lo que parece.

Qué dice la ley sobre inmigrantes y el Servicio Selectivo

En Estados Unidos existe una ley que obliga a la mayoría de los hombres que viven en el país a registrarse en el sistema del Sistema de Servicio Selectivo.

El requisito aplica para hombres entre 18 y 25 años, sin importar su estatus migratorio. Eso significa que deben registrarse:

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes con “green card”

Beneficiarios de programas migratorios como DACA

Refugiados o asilados

Incluso inmigrantes irregulares

Sin embargo, registrarse no significa que la persona vaya a ser enviada al Ejército automáticamente. El registro simplemente coloca el nombre del solicitante en una base de datos que el gobierno podría usar si alguna vez se activara un reclutamiento militar obligatorio.

Registrarse no es lo mismo que ir a la guerra

Uno de los mayores malentendidos entre inmigrantes -y que también confunde a los usuarios de las redes sociales- es pensar que registrarse equivale a enlistarse en el ejército. En realidad, son dos cosas muy distintas.

El registro en el Servicio Selectivo es un requisito administrativo que existe desde hace décadas en Estados Unidos. Solo en caso de una emergencia nacional extrema, el gobierno podría activar el llamado “draft”, es decir, el reclutamiento obligatorio.

Hoy en día, ese escenario no está activo. Aunque las tensiones con Irán han generado preocupación, Estados Unidos no ha declarado ningún proceso de reclutamiento militar obligatorio.

Qué ha dicho la Casa Blanca

Las dudas aumentaron después de declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue consultada sobre la posibilidad de un reclutamiento si el conflicto se intensifica.

La funcionaria aseguró que el servicio militar obligatorio no forma parte de los planes actuales del gobierno. No obstante, también señaló que el presidente Donald Trump mantiene abiertas todas las opciones para responder al conflicto con Irán si la situación se agrava.

Estas declaraciones, aunque cautelosas, fueron suficientes para generar inquietud en comunidades inmigrantes.

Las consecuencias de no registrarse

Aunque registrarse no significa ir a la guerra, ignorar esa obligación puede tener consecuencias importantes, especialmente para los inmigrantes.

USCIS puede considerar que un hombre que debía registrarse y no lo hizo no cumple con el requisito de “buen carácter moral”, algo clave en muchos procesos migratorios. Eso puede afectar, por ejemplo:

Solicitudes de naturalización

Acceso a ciertos empleos federales

Algunas becas financiadas por el gobierno

Por esa razón, abogados de inmigración suelen recomendar informarse bien sobre esta obligación.

En medio de la incertidumbre internacional, la clave para muchos inmigrantes es entender la diferencia entre los rumores que circulan en redes y lo que realmente establece la ley.

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