El Estadio Azteca dejará el azulcrema para pintarse de rojo en el Mundial 2026

A 161 días para el duelo inaugural del Mundial 2026 entre México contra Sudáfrica y a 86 para el encuentro de reinauguración contra Portugal, las obras de remodelación del Estadio Azteca van contrarreloj y aunque hay cálculos favorables, estás, serán entregadas sobre el límite.

La razón es que todavía existen los detalles de los acabados en varias zonas y aunque en las últimas imágenes que fueron publicadas por el periódico ESTO se observan avances significativos, los encargados de la obra no echan las campanas al vuelo.

Lo más sobresaliente de los cambios es la colocación completa del césped híbrido que utilizará a partir de ahora en adelante en el inmueble de la Colonia Santa Úrsula y que se espera sea una de las grandes innovaciones en este histórico escenario que ya necesitaba una garra de tigres en sus instalaciones que presentaban severas afectaciones.

Otro detalle importante es que la institución bancaria con la cual hizo una alianza, el Grupo Ollamani, encargada de administrar este escenario dos veces mundialistas en 1970 y 1986, Banorte, ha exigido que una gran parte de las butacas que se coloquen tengan los colores de su institución y que son el rojo.

Es decir, que los famosos tonos azul crema del América tendrán que guardarse durante el tiempo que dure el contrato con la institución bancaria y que extraoficialmente será dentro de los próximos diez años. Otros detalles es que ya está lista la zona de prensa que se utilizará en el Mundial 2026 y que después será utilizada para los aficionados, pues los medios de nueva cuenta serán enviados a la parte más alta del inmueble.

En la nota manejada por este rotativo se puede observar que existe atraso en las obras aledañas al Coloso de Santa Úrsula, como son las zonas de estacionamiento, las zonas VIP que se manejarán para el hospitality del Mundial, etc.

Así que para que los aficionados se sientan a gusto para el duelo contra Portugal el 28 de marzo, los encargados de las obras tendrán que pisar el acelerador, pues todavía restan colocar los acabados en la nueva zona de vestidores, en zonas de palcos, en lo que se ha manejado como una obra que responderá a las exigencias del nuevo milenio.

Avances Estadio Azteca

Ya colocan butacas rojas en la zona de plateas bajas.

Arriba en la esquina norte, se colocan las mesas de trabajo para el área de prensa.

Y más arriba, ya crean la cabina de transmisiones. pic.twitter.com/znqR5xjXbI — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 31, 2025

Inclusive, los dueños de este majestuoso escenario han asegurado que el Estadio Azteca será conocido como uno de los escenarios más vanguardistas y modernos del orbe, más allá de que eso podría ser un honor exclusivo para los espectaculares escenarios del Qatar 2022.

Seguir leyendo:

– La Liga MX parará en la fecha 3 por gira de México vs. Panamá y Bolivia

– La cancha del Estadio Azteca casi lista a 90 días para el duelo vs. Portugal

– Más de $6,000 dólares costaría el boleto para la gran final del Mundial 2026





