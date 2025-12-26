La cancha del Estadio Azteca casi lista a 90 días para el duelo vs. Portugal

A 90 días para que se realice el duelo entre México vs. Portugal en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca, nuevas imágenes que se dieron a conocer este viernes 26 de diciembre, es evidente que la cancha de este escenario mundialista ya se encuentra muy avanzada para el evento de esa fecha.

Sin duda una noticia alentadora después de que en los últimos dos meses las obras de remodelación del histórico escenario, donde se celebrará por tercera ocasión en la historia una inauguración de un Mundial el próximo 11 de junio y que intentará superar lo realizado en las ediciones de 1970 y 1986.

91 Días y contando.

El Azteca debe estar listo para el México Portugal.

En los pasados días quedó evidente que las labores de construcción de varias zonas de este mítico inmueble se encuentran en evidente atraso, más allá de que los arquitectos e ingenieros encargados de esta colosal obra han mostrado su confianza en que el escenario estará listo para la justa mundialista.

Las obras, de acuerdo a los testimonios que se han podido rescatar, es que las obras encuentran un rezago evidente y que se requiere de mayor prontitud para poder entregar en tiempo y forma este escenario al Comité Organizador.

Los testimonios de aliento es que ahora y a diferencia de un par de meses, donde se podían ver varillas, grúas de construcción, arena y cascajo de las obras que se están realizando, pero ahora el panorama ha cambiado y existen butacas, pantallas y sobre todo el cambio de la zona de vestidores.

Inclusive los encargados de la obra, como la constructora ICA, ha puesto ya sus logos para que sea evidente que el avance es significativo para poder ser utilizado el próximo 28 de marzo con motivo del reestreno en el duelo contra Portugal.

En que nivel se encuentran las obras

A través de un testimonio en video publicado en la red social @zhuz de Tiktok y replicado por @MXEstadios, se pueden observar los avances significativos en las obras de remodelación del inmueble ubicado en la Colonia Santa Úrsula en la Alcaldía Coyoacán al sur de la CDMX.

La novedad en estas imágenes es que dentro de las obras ya existe una base sólida y bien aplanada para colocar el pasto híbrido y que será muy pronto plantado para poder así con el periodo de incubación para que quede lo suficientemente enraizado y pueda responder a las exigencias que tendrán los juegos mundialistas.

Por lo que toca a las butacas, ya se encuentra completamente finalizada la parte superior, inclusive donde estará la zona de prensa, así como en breve iniciará la colocación de las butacas en las gradas de las zonas bajas en lo que será el nuevo rostro de un escenario que se espera responda a las exigencias de la modernidad.

