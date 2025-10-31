El Mundial 2026 estará libre de impuestos por el gobierno de México

En los momentos en que el gobierno de México plantea una reforma fiscal y el aumento de impuestos en varios rubros, anunció que se aprobó un decreto en el cual las personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, que tengan participen directa o indirectamente estarán exentas del pago de impuestos por sus actividades.

Lo anterior fue establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2026 y que correrá a partir del último cuatrimestre del ejercicio fiscal de 2025, según información publicada por ESPN y que beneficiará a empresas, televisoras y personas involucradas en la organización y logística del torneo.

Empero, otras versiones aseguran que los beneficios fiscales pueden variar, pues el gobierno de México no ha definido que actividades gozarán de ese beneficio, sobre todo porque se está manejando el rubro de “actividades vinculadas”

Los mecanismos del beneficio fiscal

Por lo pronto, este mecanismo de beneficios fiscales es producto de los acuerdos firmados por México para conseguir la sede de la Copa del Mundo 2026 con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en donde se establece que todos los que deseen gozar del beneficio fiscal, la empresa o persona debe registrarse ante la subsidiaria de FIFA en México y demostrar que participa dentro de las actividades del torneo.

Al final, la FIFA enviará una lista final para que los funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) puedan aplicar la exención de impuestos. Cabría señalar que este beneficio no solo se refiere al impuesto sobre la renta (ISR) o del IVA, sino también a las “obligaciones fiscales de pago, de realización, de traslado, de retención, de recaudación y entero” en todos los actos vinculados al Mundial.

En estos mecanismos están incluidos ingresos, utilidades, gastos, costos, inversiones y toda clase de pagos en efectivo (o de otro modo), como también los prestadores de servicios y entrada de bienes, créditos contables, remesas, etc, para los organizadores, sus subsidiarias, federaciones y similares.

Gobierno de México aprueba exentar impuestos a FIFA para el Mundial de 2026.



El Congreso aprobó la propuesta incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el próximo año.



. Dentro de sus alcances, se contemplan ingresos, utilidades, gastos, costos, inversiones y toda clase de pagos en efectivo (o de otro modo), incluso a través de la prestación de servicios y entrega de bienes, créditos contables, remesas, etc. para la entidad organizadora, sus subsidiarias, federaciones y similares.

