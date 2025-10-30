Simón Levy, exfuncionario de AMLO, dice que está en EE.UU.; Sheinbaum afirma que fue arrestado en Portugal

El abogado y empresario Simón Levy desmintió este jueves las versiones difundidas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su detención en Portugal, y aseguró que se encuentra en Estados Unidos.

En una entrevista con Azucena Uresti, Levy recalcó que reside entre Washington y San Diego, California, y desmintió estar bajo medidas cautelares o en proceso de extradición.

“Yo vivo aquí, entre Washington y San Diego, California. Acabo de estar en San Diego hace dos días”, afirmó Levy, quien mostró su pasaporte como prueba de que no enfrenta restricciones de viaje. Durante la transmisión, también aclaró que de estar bajo medidas cautelares, no tendría acceso a su pasaporte.

Simón Levy dice estar en Washington

Levy calificó como “locuras” las versiones que lo vinculan con una detención en Portugal y aseguró que se ha fabricado un documento falso de la Interpol que lo involucraría en un supuesto proceso internacional.

“Subieron un documento de la Interpol completamente falso, en donde supuestamente me asisten en un tribunal el 29 de octubre de 2024”, dijo.

Además, el exfuncionario rechazó las afirmaciones de que esté obligado a rendir cuentas públicas, ya que no ocupa ningún cargo dentro del gobierno.

“Yo no soy funcionario público ni servidor público. No tengo por qué darle explicaciones a nadie”, enfatizó.

¿Dón de está Simón Levy?

A pesar de las declaraciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, que aseguraron que Levy fue detenido en Portugal con fines de extradición, el empresario negó rotundamente las acusaciones. “Falso. No fui detenido, ni estuve en Portugal”, respondió categóricamente cuando se le preguntó sobre las versiones de su arresto.

Sin embargo, Azucena Uresti, conductora de la entrevista, aseguró que su equipo localizó a Levy en el restaurante del hotel Myriad en Lisboa, Portugal, justo cuando fue entrevistado. La controversia crece en torno a los diferentes informes sobre su paradero.

Sigue la comedia de enredos de Simón Levy, a la que contribuye la Fiscalía capitalina, al omitir que está en libertad condicional. En entrevista con @azucenau, afirma estar en EU, pero la periodista le comprueba que el fondo de la charla es de un restaurante en Lisboa.… — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) October 30, 2025

Procesos legales en México

Simón Levy enfrenta dos procesos legales en México: uno por presuntos delitos contra el ambiente relacionados con la construcción de un inmueble, y otro por amenazas y daños en propiedad ajena, en los que se le vincula con un video donde aparece golpeando una puerta. Estos casos han llevado a la Fiscalía General de la República a emitir órdenes de aprehensión en su contra.

Levy, quien fue subsecretario de Planeación y Política Turística en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y director de ProCDMX en la administración de Miguel Ángel Mancera, continúa siendo un personaje de controversia en la política y el ámbito empresarial mexicano.

Sigue leyendo: