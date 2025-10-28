Niño de 13 años le dispara en el rostro a su mamá por que le quitó el celular, policía de la CDMX lo detiene

Polanco es un de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde la tranquilidad en una casa se rompió luego de que un niño de 13 años le disparó a su mamá, quien le quitó el celular como castigo. }

Todo sucedió el fin de semana, en un departamento de la calle Aristóteles, en Polanco, una de las zonas más exclusiva de la capital mexicana, donde últimamente se han registrado algunos hechos de violencia, pero el que sucedió en un domicilio ha sorprendido y conmovionado a la población, ya que un adolescente de 13 años le disparó a su madre.

Todo comenzó cuando la madre, que posteriormente fue identificada como Paula, regañó a su hijo Viggo, de 1 años, porque los sorprendió tomando alcohol y como castigo, decidió quitarle el celular, pero lo que parecía una medida disciplinaria se convirtió en el detonante de una historia que sorprendió no solo a los vecinos, sino a la población en general.

Adolescente de 13 años le dispara a su mamá

Y es que minutos después de que su mamá le quitara el teléfono móvil, el adolescente, enfurecido, tomó un arma calibre .38, y le disparó en el rostro. La bala impactó en la mandíbula izquierda de su madre, quien, pese al dolor, logró pedir ayuda antes de desvanecerse.

El hermano menor, de apenas 11 años, intentó intervenir y también resultó herido tras recibir un golpe con la cacha del arma. Los gritos alertaron a los vecinos, que llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron en cuestión de minutos. Paula fue trasladada al Hospital Rubén Leñero, donde logró sobrevivir. Su hijo menor también fue atendido y ambos fueron dados de alta horas más tarde.

Agresor trató de huir, pero fue detenido

El agresor, que intentó huir, fue seguido por las cámaras del C5 hasta ser detenido a unas cuadras del edificio. El padre entregó voluntariamente el arma a la policía, mientras los agentes abrían una investigación para determinar cómo el menor tuvo acceso al arma.

El caso ha encendido las alertas sobre un fenómeno silencioso pero creciente: la dependencia extrema a los teléfonos móviles. Psicólogos advierten que la llamada nomofobia, el miedo o ansiedad por perder el celular, afecta cada vez a más jóvenes y puede derivar en reacciones violentas o impulsivas.

En México, ocho de cada diez adolescentes tiene su propio celular, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la situación legal del menor detenido, ni tampoco si el padre del menor tenía permiso para tener un arma. Lo que está investigando la policía es cómo el menor pudo tener acceso a la pistola.

