Violencia en Oaxaca: matan a líder sindical Noé Pérez
Líder sindical Noé Pérez Urquidi es asesinado en Salina Cruz, Oaxaca. Fiscalía investiga ataque directo y se activa operativo para esclarecer el crimen
Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), fue asesinado en la mañana del 27 de octubre en Salina Cruz, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la muerte y comenzó las investigaciones sobre el ataque.
Según el informe oficial, la víctima fue identificada como N.P.U., y las autoridades estatales iniciaron un operativo con un equipo interdisciplinario para esclarecer el crimen. La agresión ocurrió en el centro comercial Pabellón, donde Pérez Urquidi había bajado de su camioneta para reunirse en un restaurante con otras personas. Tras la reunión, varios sujetos abrieron fuego contra el líder sindical, lo que apunta a un ataque directo.
El sindicato 04 De Abril, a través de sus redes sociales, rindió homenaje a Pérez Urquidi, señalando que “perdimos un gran amigo y un gran líder”.
Violencia en Oaxaca
El asesinato de Pérez Urquidi es el más reciente de una serie de homicidios de líderes sindicales en México. En junio, Humberto Piza Pérez, líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), fue baleado en Acapulco, Guerrero. En agosto, Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC Cancún, también fue asesinado, y tres sospechosos fueron arrestados en Ciudad de México por su muerte.
La FGEO sigue de cerca el caso y busca esclarecer los motivos detrás de este crimen, mientras que las autoridades continúan desplegando recursos para rastrear a los responsables.
