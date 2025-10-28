Detienen a 7 hombres armados en calles de Tijuana y revelan la ubicación de un narcolaboratorio

Un grupo de siete integrantes del crimen organizado fueron detenidos en Tijuana, Baja California, luego de que elementos de seguridad detectaran que dichas personas llevaban consigo armas de uso exclusivo del Ejército.

Los sospechosos viajaban a bordo de un vehículo con placas de Estados Unidos en posesión de armamento, cuando fueron detectados por autoridades federales y de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los hechos se registraron durante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia.

En Tijuana, Baja California, en una operación coordinada con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y la Fuerza Estatal de Seguridad, fueron detenidas 7 personas con 7 armas de fuego y se aseguró un vehículo con placas del estado de California.



Los agentes vieron con actitud sospechosa a cinco tripulantes y a dos personas más a pie; al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que procedieron a realizar una inspección de seguridad.

Fue durante la revisión vehicular cuando se localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas.

Como seguimiento a esta acción operativa y una vez que los detenidos fueron interrogados, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Tecate, donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas.

Según el comunicado, en el lugar se decomisaron más de 1,000 litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de droga y armamento.

