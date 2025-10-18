VIDEO: Hombre abandonó el cadáver de una mujer en un carrito de supermercado en Puebla

El cuerpo sin vida de una mujer fue abandonado dentro de un carrito de supermercado en el Centro Histórico de Puebla. El hallazgo se registró la mañana del viernes y es investigado como posible feminicidio.

La víctima fue localizada alrededor de las 6:00 a.m., luego de que vecinos reportaran la presencia del cadáver a las autoridades.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas en medios locales muestran a un hombre empujando un carrito de supermercado en el que transportaba el cuerpo cubierto con una manta, presuntamente de uso hospitalario. El sujeto, vestido de negro y con el rostro cubierto, camina con aparente calma antes de abandonar el carrito en la vía pública y huir del lugar.

De acuerdo con reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el cuerpo estaba en ropa interior y presentaba signos visibles de violencia. La víctima no ha sido identificada oficialmente.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre dejó el cadáver a unos metros del Bulevard 5 de Mayo.





La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones. Una de las líneas apunta a que la joven pudo haber sufrido un infarto relacionado con el consumo de sustancias ilícitas. Por esta razón, autoridades ministeriales investigan la posible conexión con casas de consumo de drogas, conocidas como “picaderos”, en la zona.

No obstante, la necropsia determinará si la causa de muerte fue natural o resultado de un delito. Hasta el momento, no se han realizado detenciones.

Este caso representa el cuarto hallazgo de un cadáver con signos de violencia en el Centro Histórico de Puebla desde agosto.

Anteriormente, dos cuerpos fueron encontrados envueltos en plástico cerca de un mercado; dos días después, otro cuerpo fue hallado dentro de un tambo, y en septiembre, un cuerpo más apareció en calles cercanas.

