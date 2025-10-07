Más de un millón de personas se ofrece para el voluntariado del Mundial 2026

El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ya ha logrado un hito antes de comenzar: más de un millón de personas de todo el mundo se han postulado para participar como voluntarios. La FIFA confirmó este martes que el programa de voluntariado para la próxima Copa del Mundo alcanzó una cifra “superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia”, con el plazo de inscripción todavía abierto hasta el 10 de octubre.

En total, se seleccionarán más de 65.000 voluntarios para apoyar la organización del torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, convirtiéndose en la edición más grande y diversa de la historia del fútbol.

“Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Una red mundial de pasión por el fútbol

Los voluntarios tendrán un papel clave en el desarrollo del torneo: desde recibir a los aficionados en aeropuertos y hoteles, hasta colaborar en estadios, centros de entrenamiento y eventos oficiales. La FIFA destacó que no se requiere experiencia previa para participar, y que los seleccionados recibirán capacitación en 24 áreas funcionales para garantizar que el evento transcurra con éxito.

“El voluntariado representa el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA”, señaló Infantino. “Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde dentro y forjar amistades para toda la vida”.

Además del récord de solicitudes, la FIFA inauguró este martes en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los 12 centros de voluntariado que funcionarán en las ciudades anfitrionas. Estos espacios servirán como base de operaciones antes y durante el torneo, y albergarán tanto los procesos de selección como las sesiones de formación para los equipos de voluntarios.

Tras el cierre del proceso de inscripción, se realizarán los Volunteer Team Tryouts, una fase en la que se asignarán funciones específicas a los seleccionados. Posteriormente, los elegidos serán capacitados para recibir a los millones de aficionados que llegarán a Norteamérica en el que promete ser el Mundial más grande y multicultural de la historia.

Con este nuevo récord, la FIFA reafirma la magnitud y el alcance global de un torneo que no solo unirá a 48 selecciones por primera vez, sino también a miles de personas dispuestas a vivir desde dentro la mayor fiesta del fútbol.



