Real Madrid acusa lesiones de Mbappé y Mastantuono antes del parón por fecha FIFA

El Real Madrid cerró con una sonrisa a medias su triunfo 3-1 frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Si bien el equipo recuperó sensaciones tras la dura caída ante el Atlético, la preocupación llegó por dos de sus figuras: Kylian Mbappé y Franco Mastantuono, quienes salieron del campo con molestias físicas y están en duda para los compromisos internacionales de la próxima semana.

El delantero francés, autor del tercer gol del conjunto blanco, fue sustituido en el minuto 83 y se retiró directo al vestuario. Según informó la agencia EFE, las primeras exploraciones médicas detectaron un ligero esguince en el tobillo derecho. Se trata de una lesión leve, pero que podría dejarlo fuera de la convocatoria de Francia para los duelos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Azerbaiyán e Islandia.

🚨Mbappé: Sufre un ligero esguince en su tobillo derecho.



🚨 Mastantuono: tiene una pequeña sobrecarga en los isquios. https://t.co/te31TP5JX0 — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) October 4, 2025

Mbappé había alcanzado los 14 goles en la temporada y suma nueve en LaLiga, manteniéndose como máximo artillero del torneo. La molestia se produjo en una jugada fortuita y, aunque logró terminar el partido sin gestos de dolor visibles, el cuerpo técnico no quiso arriesgarlo en los últimos minutos.

Mastantuono también encendió las alarmas

El otro afectado fue el argentino Franco Mastantuono, quien jugó 75 minutos antes de pedir el cambio por una sobrecarga en los isquiotibiales. El mediocampista, de apenas 17 años, venía mostrando un nivel ascendente bajo la conducción de Carlo Ancelotti y había sido convocado por la Selección Argentina para disputar amistosos ante Venezuela y Puerto Rico durante la fecha FIFA.

El Real Madrid viene de una semana exigente. Tras la goleada 5-2 sufrida ante el Atlético de Madrid, el equipo necesitaba una victoria para mantenerse en la pelea por la cima. Con el triunfo sobre Villarreal, el conjunto blanco suma tres puntos vitales y se coloca provisionalmente como líder del campeonato, con dos unidades de ventaja sobre el Barcelona, que aún tiene un partido pendiente.

El encuentro fue más difícil de lo esperado. Durante el primer tiempo, el Villarreal resistió sin conceder remates claros. Pero apenas iniciada la segunda mitad, Mbappé y Vinícius Jr. combinaron en una jugada que terminó en el primer gol del brasileño al minuto 47.

Vinícius amplió la ventaja desde el punto penal tras una falta dentro del área, mientras que el georgiano Mikautadze descontó para el “Submarino Amarillo” al 73’. La expulsión de Mouriño por doble amarilla cuatro minutos después condicionó a los visitantes, y el propio Mbappé sentenció el marcador al minuto 81 tras una pared con Brahim Díaz.

El Real Madrid descansará durante el parón internacional y volverá a competir el 19 de octubre ante el Getafe, en un duelo clave para sostener el liderato. Mientras tanto, las miradas estarán puestas en la evolución de Mbappé y Mastantuono, dos nombres esenciales en el presente inmediato del club.



