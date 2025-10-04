Vinícius Jr. y Mbappé protagonizan victoria del Real Madrid ante Villarreal

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en La Liga con una victoria 3-1 ante el Villarreal con gran actuación de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Madrid venía de caer goleado 5-2 ante el Atlético de Madrid y perder el liderato de La Liga con el Barcelona FC.

El conjunto de Xabi Alonso queda como líder momentáneo con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, aunque los catalanes tienen un partido menos.

Real Madrid se enfrentará al Getafe en la siguiente jornada el 19 de octubre luego del parón de la fecha FIFA.

Vinícius Jr. destrabó el partido para el Real Madrid

El equipo terminó 0-0 en los primeros 45 minutos favorable para los locales, pero con apenas un remate a puerta.

Aunque fue en el inicio del segundo tiempo, Kylian Mbappé armó una jugada con Vini Jr. que remató y con un ligero desvío anotó el gol en el minuto 47.

Vini Jr. finds the back of the net to give Real Madrid the lead 🙌 pic.twitter.com/EsgGKoQ1dz — ESPN FC (@ESPNFC) October 4, 2025

El brasileño amplió el marcador con un gol de penalti que le cedió Mbappé y parecía una noche tranquila. El Villarreal descontó con el georgiano Mikautadze en el minuto 73.

El Submarino Amarillo se quedó con 10 jugadores en el minuto 77 tras doble amarilla a Mouriño.

Kylian Mbappé llegó en el minuto 81 con una pared con Brahim Díaz y liquidó al Villarreal para llevarse los tres puntos.

El francés llega a 9 goles en La Liga en ocho partidos disputados y sigue como Pichichi en el campeonato español.

Barcelona FC buscará el liderato ante Sevilla

El club catalán jugará este domingo como visitante al Sevilla en busca del liderato del campeonato español.

El juego será en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 7:15 am PT. Los sevillanos, liderados por Alexis Sánchez vienen de una victoria ante el Rayo Vallecano.

Barcelona no contará con Lamine Yamal, quien se resintió de la lesión por el pubis y se perderá varios partidos.

