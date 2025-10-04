Hansi Flick prende alarmas con Lamine Yamal: “No sé cuándo volverá a jugar”

Lamine Yamal vuelve a estar lesionado en el Barcelona y Hansi Flick prendió las alarmas al expresar que no sabe cuándo podrá regresar.

El ’10’ del conjunto azulgrana se resintió de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y Flick no ha querido adelantar para cuándo espera su vuelta.

El técnico alemán destacó que no sabe si podrá estar listo para el duelo contra el Real Madrid en La Liga.

“Con este tipo de lesiones hay que esperar, porque no se trata de una lesión muscular. No sabemos si estará de vuelta en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará listo para el Clásico. Trabajará con el equipo de recuperación. Irá paso a paso y ya veremos cómo evoluciona”, ha apuntado.

En cualquier caso, el técnico germano ha negado que Lamine Yamal jugara el último partido de la Liga de Campeones lesionado. “Se sintió bien. Si hubiéramos tenido dudas, no hubiera jugado contra el PSG”, ha asegurado.

Flick dosificará más a Lamine Yamal en el Barcelona

El entrenador del Barcelona confesó que protegerá más a Yamal cuando regrese al equipo y tenerlo en las partes más importantes de la temporada.

“Es mi responsabilidad darle la carga de minutos adecuada cuando vuelva y lo haremos en función de lo que veamos en el terreno de juego”.

Flick ha dicho que no se ha arrepentido de haber acusado al seleccionador de España, Luis de la Fuente de no cuidar a Lamine Yamal, una polémica que considera “agua pasada” y a la que no ha querido darle más importancia.

“Estas cosas ocurren en el mundo del fútbol. Yo lo he vivido desde el otro lado (como seleccionador de Alemania). Los grandes jugadores defienden los colores de su selección y hay que protegerlos, pero no solo sus clubes, también desde las federaciones; debemos ir todos juntos”, ha comentado.

