Alexis Gutiérrez se olvida de Cruz Azul y dice que en América está en el mejor de México

Dicen que del amor al odio existe un solo paso y en este caso, Alexis Gutiérrez no tuvo empacho en cerrar su etapa con Cruz Azul, en donde estuvo a punto de despegar y ahora con el uniforme del América asegurar que está jugando para el mejor equipo de México en una clara indirecta al cuadro celeste.

Parece como si fuera ayer el momento en que la directiva de Cruz Azul decidió abrir la puerta a la negociación con su odiado rival del América por los servicios de Alexis Gutiérrez, después de que para el técnico argentino Nicolás Larcamón sus servicios parecieron no interesar, dando luz verde a su salida del cuadro cementero.

Gutiérrez tomó esa decisión como una afrenta, sobre todo después de ser junto con Ignacio Rivero, unos de los últimos sobrevivientes de la novena estrella de la Máquina y que le hayan dado la espalda fue como una afrenta para el mediocampista que bajo las órdenes de Martín Anselmi tuvo sus mejores momentos.

Por esa razón, este viernes en conferencia de prensa en las instalaciones del América aseguró que después de vestir la camiseta de algunos de los equipos grandes del fútbol de México , no hay duda que el América es el más sobresaliente y que los números demuestran con hechos que jugar para las Águilas es otro nivel.

“En los otros equipos que he estado son grandes, estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esos equipos, pero yo considero que estoy en el mejor equipo de México y estoy muy feliz. Llego al equipo más grande de México y sé lo que representa, mis compañeros y todos aquí me lo han hecho saber“, resaltó el mediocampista dando un suspiro, como quitándose la presión que traía sobre sus espaldas.

Gutiérrez con sus declaraciones dio la impresión de que sigue abierta la herida de ser desechado por Cruz Azul, pues cuando se armó la negociación para que pasara al América también hizo polémicas declaraciones que no cayeron nada bien en la afición celeste.

En esa ocasión dijo que: “Voy a jugar al mejor equipo de México” y ahora que ha tomado su segundo aire parece corroborar sus palabras, después de que ha tomado un protagonismo en las Águilas muy importante, pero él parece estar como pez en el agua con la polémica playera americanista.

Entusiasmado por regresar a la selección

Por otra parte, Alexis Gutiérrez aprovechó la conferencia de prensa para hablar de su regreso a la selección de México y dijo que el hecho de estar en el América le permitió regresar al cuadro nacional: “Pues si juegas en el América, la selección está a un paso, entonces creo que me vino muy bien venir a jugar a este equipo”.

Precisó que ahora tiene la obligación de no ser flor de un día en el Tricolor y que todo dependerá de lo que haga en estos juegos de preparación contra Colombia y Ecuador, pero también en su labor que mantenga en el América.

“La ilusión de ir al Mundial está presente, pero todo depende de uno, del trabajo que se realice y quiero hacerlo lo mejor posible”, finalizó.

