Álvaro Fidalgo menosprecia a Cruz Azul entre los cuatro grandes de México

De acuerdo a su experiencia propia en cuatro años de trayectoria en el fútbol de México, Álvaro Fidalgo, aseguró que para el América las rivalidades que cuentan en el entorno de las Águilas son contra los Pumas, su rival de este sábado, y contra Chivas, dejando de lado un poco al Cruz Azul.

Fidalgo, que atendió al periodismo este viernes en conferencia de prensa previa al compromiso 177 de la rivalidad contra los Pumas, dejó de lado la complejidad de los compromisos contra Cruz Azul, asegurando que los universitarios y las Chivas, son los que más problemas les han generado.

Álvaro Fidalgo lo entendió todo desde el primer día que llegó al América, es una leyenda de este club y día a día sigue haciendo más grande su historia🥹💛



Es que escuchen cómo habla: “Yo siempre quiero ganar los tres clásicos, somos el más grande”👑🦅



pic.twitter.com/ajHjQWHLO2 — Roberto Haz (@tudimebeto) September 26, 2025

“Considero a Pumas un clásico, por supuesto. Yo considero que tenemos tres. Cuando llegué obviamente los más importantes en mí sentir fue siempre Chivas y Pumas. Es verdad que con Cruz Azul las rivalidades que hemos tenido estos últimos años fueron muy lindos los partidos, creo que esa rivalidad sigue creciendo. A todos nos gusta tener grandes partidos, pero realmente hemos tenido más problemas contra Pumas y Chivas”.

La postura de Fidalgo quizá genere animadversión entre los seguidores de la Máquina Celeste, pero la realidad es que el mediocampista español tiene números favorables contra los cementeros en los 17 juegos que los ha enfrentado con siete triunfos, seis empates y solo cuatro derrotas, además de que en tres liguillas donde ha participado han dejado fuera a los celestes.

La rivalidad contra los Pumas

Respecto a la rivalidad contra los Pumas, Fidalgo aseguró que son partidos importantes para ambos equipos, pero sobre todo para los seguidores de ambos equipos: “Es un partido importante para nosotros y sobre todo para la afición. Muchas veces siento que para la afición este partido es, incluso, casi, no más importante que Chivas, pero según me contaron, hace años este partido era una locura.”

Fidalgo habla de acuerdo a la experiencia que le ha generado la rivalidad contra Pumas, a quienes ha enfrentado en diez ocasiones con un palmarés de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, mientras que contra Chivas apenas en este torneo, el cuadro tapatío los derrotó 1-2 en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la fecha ocho.

"Me da igual… creo que EL MÁS GRANDE SOMOS NOSOTROS y eso es lo único que me importa"



Álvaro Fidalgo cuando le pidieron elegir cual de los CLÁSICOS del @ClubAmerica 🦅 prefiere ganar.



DUDA si vs @CruzAzul hay la misma carga emocional para los fans que vs @Chivas🐐 y @PumasMX pic.twitter.com/XFbTIiDwSS — Omar Pérez Campos (@omardepor) September 26, 2025

Inclusive Fidalgo tiene la ingrata experiencia de haberse convertido en el villano del América en la liguilla del torneo Clausura 2023 cuando en el duelo de vuelta de la semifinal contra Chivas fue expulsado al minuto 65 para abrirle la puerta a la victoria de los tapatíos, en una de las humillaciones más recientes de los azulcremas ante el Rebaño Sagrado en esta rivalidad y en donde el técnico americanista era el argentino Fernando “Tano” Ortiz.

Seguir leyendo:

– El Vasco Aguirre se niega a especular sobre convocatoria del español Álvaro Fidalgo

– Santiago Solari habló sobre la posible inclusión de Álvaro Fidalgo a El Tri

– No fue por el Tri: Álvaro Fidalgo cuenta la razón por la que se naturalizó mexicano





