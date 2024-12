No fue por el Tri: Álvaro Fidalgo cuenta la razón por la que se naturalizó mexicano

Hace poco corrió la noticia de que el mediocampista español de América, Álvaro Fidalgo, ya cuenta con la nacionalidad mexicana. De inmediato se especuló si lo hizo para jugar con la selección mexicana; también se habló de si el reglamento lo permitía, pero el propio jugador ya ha contado la verdadera causa que lo motivó a naturalizarse.

En conferencia de prensa previa al duelo que América tendrá contra Cruz Azul en la semifinal del Apertura 2024 de la Liga MX, “El Maguito” explicó que hace meses es mexicano, pero no creyó necesario revelarlo.

“Sí, soy mexicano, pero no de ahora. Hace ya un montón de meses que se dio, pero no pensé que tuviera que decirlo al público. Lo de la selección es otra cosa, son cosas de las que no hay nada qué hablar”, relató el jugador nacido en Hevia hace 27 años.

Ante la insistencia de los medios sobre si busca vestir la camiseta de la selección mexicana, Fidalgo explicó que la verdadera razón por la que se naturalizó fue porque ama el país en el que ahora radica.

“Soy muy feliz en el país y por eso opté por tomar la nacionalidad mexicana”, mencionó.

De esta forma, el mediocampista español dejó claro que no era su prioridad jugar para el Tri cuando se naturalizó. Aunque, de hecho, no podría hacerlo aún, aunque quisiera, ya que las reglas de la FIFA establecen que antes de ser convocado debe sumar 5 años de participación en la liga local, para lo cual aún le faltan 17 meses.

Así que la puerta queda abierta, a pesar de que no tenga interés por ahora, en abril del 2026 podría haber un acercamiento de la federación para platicar sobre el tema en caso de que sea considerado como posible seleccionado.

Finalmente, sobre la semifinal entre América y Cruz Azul, dijo que ambos buscarán la victoria y que la motivación es diferente; también quiso restarle presión a las Águilas recordando que La Máquina Celeste fue el mejor equipo de la temporada regular y, por tanto, el favorito en el encuentro.

“Tenemos presiones diferentes en América y Cruz Azul. Nosotros tenemos que ir por el tricampeoanto, ellos fueron líderes y son favoritos por ello. Para nosotros el tricampeonato es un sueño y para ellos lo es el coronar un gran torneo regular”, concluyó.

América y Cruz Azul disputarán el juego de ida el jueves 5 de diciembre y la vuelta el domingo 8, el primero con las Águilas como locales, porque ambos se realizarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, que este torneo también ha sido casa de los azulcremas debido a la remodelación del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026 en el que será sede.

