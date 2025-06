Santiago Solari habló sobre la posible inclusión de Álvaro Fidalgo a El Tri

Álvaro Fidalgo es uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX. El mediocampista de las Águilas del América ya cuenta con papeles mexicanos y esto le permitiría formar parte de la selección de México. Santiago Solari habló sobre esta posibilidad.

Fidalgo nació en Oviedo, España, el 9 de abril de 1997. Hasta 2021, el mediocampista formado en el Real Madrid realizó su carrera en el balompié español. Pero en la actualidad, Álvaro lleva más de 4 años en México y ya realizó los trámites de naturalización.

Santiago Solari entrenó a Álvaro Fidalgo en las inferiores del Real Madrid y también en las Águilas del América. En una entrevista con Claro Sports, el “Indiecito” fue cuestionado sobre la posibilidad de que Fidalgo sea elegible para la selección de México. Solari lo calificó como un “honor”.

“Creo que tener la posibilidad de jugar en la selección del país que te acogió y que te permitió triunfar, puede llegar a ser el honor más alto”, dijo el exfutbolista del Real Madrid.

Hace algunos meses atrás, Álvaro Fidalgo fue consultado sobre las razones por las que inició con los trámites de naturalización. Aunque no especificó detalles del porqué, el español dijo que no descartaba un posible acercamiento con El Tri de Javier Aguirre.

“No lo descarto. No tengo problema en decir que no lo descarto y que no diría que no obviamente, pero no fue la naturalización por eso. Tenía la opción de hacerlo, estoy feliz en el país, lo hice”, dijo Fidalgo en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Ávaro Fidalgo llegó a las Águilas del América en julio de 2021. El mediocampista español acumula 204 partidos con la camiseta azulcrema. Hasta ahora, el excanterano del Real Madrid ha estado dentro del campo durante 16,310 minutos.

El futbolista de 28 años acumula 21 goles y 30 asistencias con el Club América. Álvaro Fidalgo tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2026. Fidalgo ha conquistado 3 Liga MX y una Campeones Cup con el uniforme de las Águilas, sus únicos trofeos como profesional.

