Álvaro Fidalgo rechazó jugar en Europa para llegar a las Águilas del América

Álvaro Fidalgo es uno de los extranjeros más destacados del fútbol mexicano. El mediocampista español también ha sido tentado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), para representar a El Tri. Pero la historia de Fidalgo en la Liga MX comenzó con un rechazo a la élite de Europa.

Antes de jugar en las Águilas del América, Álvaro Fidalgo pertenecía al CD Castellón. El joven defensor español tuvo la oportunidad de fichar por dos grandes clubes de LaLiga. Sin embargo, el propio Fidalgo decidió aceptar la propuesta de México para ser dirigido por Santiago Solari.

“Un día me sale la noticia de que Santiago Solari firmó por el América, entonces un día me desperté y vi un mensaje de Solari. Me llamaron y dije ‘tengo que irme’ porque Juan Carlos Garrido, me aseguró que con él no jugaría. Yo solo le pedí que le dijera al Director Deportivo que pidiera mi salida. Había ofertas de Espanyol y de Girona, pero yo quería estar en América”, dijo Fidalgo en el podcast de Apuntes de Rabona.

Álvaro Fidalgo tuvo la oportunidad de mantenerse en el fútbol de Europa e incluso jugar en la primera división de España. Pero el capricho de jugar en México pudo más y fue una decisión acertada de parte del jugador y del Club América.

“Yo sabía que el club era para mí, sabía de la grandeza y yo decía ‘me tengo que ir’, yo vi cuando le ganaron la final de 2018 a Cruz Azul y ahí entendí la grandeza que representaba este club”, recordó.

Fidalgo en la Liga MX

En febrero de 2021, Álvaro Fidalgo oficializó su llegada a las Águilas del América. Desde entonces el español se ha convertido en una pieza inamovible dentro de la plantilla azulcrema. Fidalgo ha sido determinante en el tricampeonato del club en la Liga MX.

Desde que llegó al América, Álvaro Fidalgo ha jugado 198 partidos con el primer equipo. Hasta ahora el español tiene un registro de 21 goles y 30 asistencias en 15,770 minutos dentro del campo. Fidalgo le ha dado estabilidad al mediocampo azulcrema.

El centrocampista de 28 años tiene un contrato vigente con el club América hasta junio de 2026. Se ha seguido rumorando la posible salida de Fidalgo del equipo ante el interés de clubes europeos. El español está valorado en poco más de $8.7 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– Mario Carrillo le manda un contundente mensaje a las Chivas

– ¿Álvaro Fidalgo aceptaría a la selección mexicana?

– Raúl Jiménez descarta reforzar al América en el Mundial de Clubes 2025

– Cuauhtémoc Blanco explica las razones del éxito del América