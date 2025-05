Raúl Jiménez descarta reforzar al América en el Mundial de Clubes 2025

Las Águilas del América están a la expectativa de lo que pueda pasar con el Club León y su cupo en el Mundial de Clubes de 2025. El conjunto azulcrema tiene la posibilidad de quedarse con ese puesto. En caso de que el América asista a la competición, Raúl Jiménez ve compleja su participación.

El Club León espera la decisión del TAS para saber si será apartado o no del Mundial de Clubes 2025 por temas de multipropiedad. El propio Gianni Infantino ya reveló que su deseo es realizar un partido extra entre el América y Los Angeles FC pata que ele ganador sustituya al conjunto esmeralda.

Equipos como el Pachuca analiza la opción de incorporar a jugadores en forma de préstamo solo para el Mundial de Clubes. Los futbolistas que han sonado son Hirving Lozano y el propio James Rodríguez. El América buscaría hacer algo similar con Raúl Jiménez, pero el azteca reconoce la complejidad de este acuerdo.

“No sé si el Fulham me daría permiso de ir al Mundial de Clubes con América porque es diferente ir a la Copa Oro con la selección mexicana que es prácticamente obligatorio que me tienen que prestar, pero lo vería difícil“, dijo Jiménez para TUDN.

En este sentido, Raúl Jiménez ve más importante sus llamados a la selección mexicana. En los próximos meses El Tri disputará la Copa Oro. El atacante del Fulham tiene 39 goles y está a 7 tantos de igualar a Chicharito Hernández como el máximo goleador de El Tri.

“Estando la Copa Oro y estando el récord al alcance de goles en la selección es una buena oportunidad para seguir acercándome, entonces creo que en este momento y viendo las cosas como están (prefiero) la Copa Oro”, agregó.

Raúl Jiménez en el Fulham

El exdelantero de las Águilas del América ha tenido una buena temporada con el Fulham. Raúl Jiménez ya acumula 40 partidos en la temporada en partidos por la Premier League, FA Cup y EFL Cup.

En 2,425 minutos dentro del campo el azteca ha podido marcar 12 goles y ha concedido 3 asistencias. El contrato de Raúl Jiménez con el Fulham termina en junio de este año. El conjunto inglés tiene la opción de renovar el vínculo un año más, pero hasta ahora no se ha filtrado ninguna información de los planes del club.

Sigue leyendo:

– Chicharito no ve con malos ojos los éxitos de Raúl Jiménez en El Tri

– Leyenda del fútbol inglés prefiere a Raúl Jiménez antes que a Chicharito

– La MLS toca la puerta del Fulham para llevarse a Raúl Jiménez

– En el Pachuca estudian la posible incorporación de James Rodríguez