Murió Javier Sánchez Galindo y Cruz Azul y América se despidieron de una figura legendaria

El legendario zaguero mexicano Javier Sánchez Galindo falleció este lunes a los 77 años por causas aún desconocidas.

La trágica noticia la compartieron en redes sociales la Federación Mexicana de Fútbol, el Cruz Azul y América, clubes en los que fue campeón.

“Pierna fuerte”, como se le apodaba por su forma de defender, ganó 16 títulos, 11 de ellos con Cruz Azul, 4 con América y uno más con la selección de México, poniéndose a la altura de figuras gigantes del balompié azteca, como el quinto histórico más ganador del país, igualando en número de campeonatos a Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Sebas Ponce y José Villegas.

Por ello su muerte puso de luto al fútbol mexicano con Cruz Azul encabezando los mensajes de solidaridad y las condolencias.

“Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”, escribió la Máquina en redes sociales junto a una imagen de fondo negro con una cruz recordando al exfutbolista.

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.

Con Cruz Azul, Sánchez Galindo ganó una Copa MX, cinco campeonatos de liga, dos Campeón de Campeones y tres Copas de Campeones.

América también hizo lo propio, destacando los títulos que ganó como jugador azulcrema.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta. Expresamos nuestras más sentidas condolencias. Q. E. P. D.”, se lee en las redes sociales de las Águilas.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias.



Q. E. P. D.

Con la Selección Mexicana, Sánchez Galindo participó en los Juegos Olímpicos de 1968, donde el equipo alcanzó el cuarto lugar. Además, fue parte del plantel que ganó el Campeonato de Naciones de Concacaf en 1971, antecedente de la actual Copa Oro.

En paz descanse Javier Sánchez Galindo. 🙏

