McKennie y Matt Turner vuelven a convocatoria de EE.UU para fecha FIFA

La selección de Estados Unidos anunció este martes su convocatoria para los partidos amistosos frente a Ecuador y Australia, con el regreso del centrocampista Weston McKennie, el defensor Antonee Robinson y el portero Matt Turner.

El entrenador Mauricio Pochettino realizó una renovación profunda en la lista, con más de la mitad de la plantilla diferente respecto a la fecha FIFA anterior. En total, 14 jugadores ausentes el mes pasado regresan y 13 futbolistas habituales quedaron fuera.

Los regresos más esperados en la USMNT

McKennie vuelve a la selección tras estar ausente desde marzo, al igual que Turner y el defensor Cameron Carter-Vickers. Robinson, lateral izquierdo titular, no jugaba con la selección desde noviembre de 2024 por lesión.

El técnico argentino destacó la importancia de contar nuevamente con Robinson:

“Ha pasado mucho tiempo sin haberlo visto. Es importante que pueda estar con nosotros”, señaló Pochettino.

También regresan James Sands (sin participación desde la Copa Oro 2023) y Aidan Morris (último partido en octubre de 2024).

October is officially on! 🫡



26 players have been called into camp for upcoming matches against Ecuador and Australia! 👇 pic.twitter.com/8ACD13updo — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 2, 2025

Pochettino cambia la cultura de la selección

Desde su llegada en octubre de 2024, Pochettino ha buscado romper con lo que considera una cultura de autocomplacencia en la selección:

“No porque tu nombre sea uno u otro vas a tener un lugar seguro en la lista para la Copa del Mundo”.

El estratega remarcó que los jugadores deben rendir cada partido para ganarse un puesto rumbo al Mundial.

Ausencias notables en la lista de Estados Unidos

Entre los descartes destacan Tyler Adams, capitán en Qatar 2022, quien se ausentará por el inminente nacimiento de su hijo. También quedaron fuera Sergiño Dest (lesión), Johnny Cardoso, Gio Reyna, Ricardo Pepi y Yunus Musah.

Otros jugadores habituales como Joe Scally y Josh Sargent tampoco aparecen en la lista.

El papel de Christian Pulisic

Pochettino elogió a Christian Pulisic, figura del Milan con seis goles en siete partidos de la temporada:

“Es el jugador más importante ahora para la selección nacional, que está rindiendo y jugando bajo mucha presión”.

Amistosos y calendario previo al Mundial

Estados Unidos enfrentará a Ecuador el 10 de octubre en Austin y a Australia el 14 de octubre en Commerce City, Colorado.

Tras esta doble fecha, la USMNT tendrá cuatro amistosos más (Paraguay y Uruguay en noviembre, además de dos en marzo) antes de la concentración previa a la Copa del Mundo 2026.

