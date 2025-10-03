Técnico de España responde a Flick sobre Yamal: “Me sorprende que opine así”

Luis De La Fuente, técnico de España, respondió a Hansi Flick sobre las declaraciones de que no cuidaban a Lamine Yamal en la selección.

Yamal se lesionó durante su última convocatoria en la selección de España y se perdió varios partidos con el FC Barcelona.

“Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos. Ayer Grimaldo explicó nuestro comportamiento, el mío y el del resto de profesionales de la selección. Me sorprendió que un exseleccionador opine así pero cada uno elige lo que tiene que decir”, dijo en rueda de prensa.

🚨 Luis de la Fuente, de nuevo acerca de las palabras de Flick sobre Lamine Yamal y su lesión con la Selección:



💬 "Es una manifestación de un entrenador y punto. Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo importante. Cada uno ha dicho lo que ha dicho y punto y final" pic.twitter.com/R6HbQrf09d — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 3, 2025

De La Fuente respondió de esta forma a las declaraciones del técnico alemán, que en la previa del partido frente al Valencia, el pasado 13 de septiembre, se quejó de que la estrella española siguiese en el campo frente a Bulgaria y Turquía con los partidos ya resueltos.

De la Fuente también aclaró este viernes la razón por la que no respondió a las declaraciones de Flick en un acto de reconocimiento al que acudió en el que recibió las llaves de oro de la Peña Logroño.

“Estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso y no era el momento para ese tipo de preguntas. Simplemente quise decir eso. No hay ningún conflicto con Hansi Flick. Él ha sido seleccionador y entendía que tenía esa empatía con seleccionadores, nada más”, manifestó.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre Lamine Yamal en la selección de España?

Hansi Flick se mostró molesto tras ver a Lamine Yamal lesionado y perderlo varios partidos tras el parón de selecciones.

“Es una pena. Ya se fue de aquí con dolor y le dieron analgésicos. Jugó 73 y 79 minutos y entre los partidos no entrenó. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene los mejores jugadores y la mejor selección, pero no lo han cuidado. Estoy muy decepcionado”, aseguró Hansi que denunció una mala comunicación con De la Fuente.

El alemán detalló que no había hablado con De La Fuente, pero sí dejó la puerta abierta de que la relación pueda mejorar.

“No he hablado nunca con él, sólo por texto. Mi español no es muy bueno, su inglés tampoco, pero al fin y al cabo la comunicación podría ser mejor. Además, no sólo tenemos a un jugador, sino más”, agregó el entrenador alemán.

Sigue leyendo:

– Trionda será el balón oficial del Mundial 2026 que rodará en Estados Unidos, México y Canadá

– Rodrigo Huescas se pierde el Mundial al confirmarse una grave lesión con el Copenhague

– Allan Saint-Maximin, delantero de América, se convirtió en padre de un hijo mexicano