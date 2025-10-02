FIFA tendría pensado ampliar cupo de equipos por país en Mundial de Clubes

La FIFA estaría pensando en aumentar el número de equipos por país a tres para la próxima edición del Mundial de Clubes en 2029.

Esta medida, sin embargo, tendría dificultades para venir acompañada de un aumento del número actual de equipos que pueden disputar el torneo, es decir, 32, según la información del diario británico “The Times”.

La FIFA no quiere que se repitan las circunstancias del último Mundial de Clubes. En esta edición, debido a los criterios de clasificación, basados en el coeficiente europeo de las últimas temporadas y en los ganadores de la Champions los últimos cuatro años, los campeones de la Premier League (Liverpool), España (Barcelona) e Italia (Nápoles) no pudieron acudir a la competición.

Por ejemplo, el Liverpool se quedó fuera pese a tener mejor coeficiente que Chelsea y Manchester City, pero estos se clasificaron al ganar la Champions en 2021 y 2023, respectivamente.

Se cree que aumentando el límite de equipos por país a tres se acabaría con esta situación de cara al próximo torneo que se celebrará en 2029 en una sede aún por especificar.

UEFA rechaza idea de jugar el Mundial de Clubes cada 2 años

Según la misma fuente, la FIFA vería con buenos ojos que el torneo se amplie a 48 equipos y se dispute cada dos años, pero la UEFA se opone a ambas propuestas.

Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, confirmó este miércoles en Londres que hablarán con la UEFA y con la ECA sobre el futuro del torneo.

Esto será tras el “gran éxito” que fue la primera edición celebrada este pasado verano que terminó con la coronación del Chelsea como campeón ganándole la final al Paris Saint Germain.

Aunque una idea sobre realizar el Mundial cada dos años sería rechazada por los jugadores que también se han quejado de la acumulación de partidos y el fuerte calendario cada temporada.

Sigue leyendo:

– Toluca arrebató la Campeones Cup a LA Galaxy con espectacular voltereta: 2-3

– ¿Rodrigo Huescas podría perderse el Mundial?, el DT del Copenhague adelantó una grave lesión

– PSG le propina a domicilio al Barcelona su primera derrota de la temporada