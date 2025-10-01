¿Rodrigo Huescas podría perderse el Mundial?, el DT del Copenhague adelantó una grave lesión

Aún y cuando restan los estudios sobre la gravedad de la lesión del defensa mexicano Rodrigo Huescas, en el entorno del Copenhague existe pesimismo sobre el asunto y por lo pronto el técnico del cuadro danés Jacob Neestrup adelantó que la lesión de Huescas lo dejará varias semanas fuera de actividad.

Lo anterior fue manejado por el estratega del cuadro vikingo al finalizar el juego contra el Qarabağ, en donde expuso que fue una lesión fuerte y lamentó la forma como sucedió, sobre todo porque Huescas había mostrado su valía y aporte para el Copenhague.

“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. Está teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué muestran las pruebas”, dijo el técnico danés en comentarios dados a conocer por el Copenhagen Sundays.

El estratega también expuso que es una de esas noticias que no es agradable dar a conocer, con lo cual aumentó el pesimismo sobre el futuro de Huescas, sobre todo a unos meses para que se dé a conocer la lista final para el Mundial 20026 por parte del técnico de la selección de México Javier “Vasco” Aguirre.

“Sí, probablemente sé lo que es, y muy probablemente se trate de una de esas malas noticias que conocemos demasiado bien en el FC Copenhague. No deben malinterpretarlo, pero me entristece incluso más que la derrota en sí misma, porque Huescas ha hecho todo lo posible por integrarse y consolidarse como un jugador fuerte del club. Y hay una Copa del Mundo esperando a un mexicano que debería jugarla en Estados Unidos y México. Estoy vacío”, precisó en comentarios que no auguran nada bueno.

Como se lesionó Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas se lesionó cuando tenía el control del balón y los jugadores del Qarabağ empezaron a presionar, con lo cual el defensa mexicano quiso dar una media vuelta, pero se la atoró la pierna para dejarse caer con el rictus del dolor reflejado en el rostro y que no pronosticaron nada bueno, pues tuvo que salir en camilla de la cancha, adelantándose que la lesión podría ser un problema de meniscos en una de sus rodillas.

Posteriormente, los servicios médicos del equipo danés lo trasladaron al vestidor, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el diagnóstico oficial, pero por lo que adelantó el técnico no se esperaba nada bueno.

