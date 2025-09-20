El papá de Santiago Giménez y el día que evitó que Rodrigo Huescas jugara para el América

Las vueltas que da la vida. Un día estás aquí y a las 24 horas todo cambio. Precisamente eso aconteció con el actual defensa de FC Copenhague, Rodrigo Huescas que por azares del destino terminó jugando para el club de sus amores, el Cruz Azul, en lugar del América donde su progenitor quería inscribirlo.

Una historia como muchas tantas que acontecen en el fútbol de México, pero que en el caso de Huescas tomó notoriedad porque al final de cuentas el actual zaguero del cuadro danés que en el pasado miércoles enfrentó al Bayer Leverkusen en la UEFA Champions League con una destacada actuación y en donde demostró que su formación con el cuadro cementero fue muy importante.

Para darle mayor contexto a la historia, habría que escarbar en los recuerdos de Rodrigo Huescas, quien en el Pódcast del exjugador de Cruz Azul José “Shaggy” Martínez, donde reafirmó su convicción por los colores de la Máquina y donde claramente reveló que había desechado la idea de su papá en inscribirlo en la organización del América hace precisamente once años.

“Me iba a inscribir en una escuela que se llama América Valle Dorado, le hablaron a mi papá para que ya me fuera y le dijeron: ‘tráete a Rodrigo, le vamos a conseguir pruebas en América’. Pero yo le dije que no quiero, porque soy antiamericanista“.

Huescas expuso que su amor por el Cruz Azul siempre ha sido incondicional y que en esa ocasión prefirió desistir de la orden del jefe de la familia y la espera valió la pena, porque después su progenitor habló con Christian “Chaco” Giménez, papá de Santiago Giménez, ambos también exjugadores de Cruz Azul y el asunto quedó arreglado para que el ahora zaguero del equipo vikingo jugará para la Máquina Celeste.

“Decidí no irme, pero mi papá me quiso sacar a la fuerza. Cuando fuimos a pedir la baja; Chaco Giménez habló con mi papá y él le dijo que estuviera tranquilo y que ellos me iban a ayudar a conseguir una prueba en Cruz Azul. Me quedé y el resto es historia”, expuso Huescas.



Por lo pronto Rodrigo Huescas tuvo un debut soñado ante Bayer Leverkusen, ya que el lateral derecho de la selección de México fue la llave constante por donde atacó el FC Copenhague e inclusive antes de su asistencia estuvo muy cerca de marcar un gol en el partido de la importante competencia europea contra el equipo de las famosas aspirinas mundiales.

Nunca dejará de ser de Cruz Azul

Más allá de que la salida de Rodrigo Huescas de Cruz Azul no fue en los mejores términos, el zaguero del FC Copenhague, expuso que jamás dejará de ser seguidor de la Máquina y que esos colores están en su corazón, al grado de que en Dinamarca porta la celeste con mucho orgullo.

“Siempre uso la del Cruz Azul, tengo grandes recuerdos, desde mi primer registro, mi primer juego y ahora que estoy en Dinamarca y que el equipo anduvo en las finales hasta de pijama la traje, es algo que está en mí”, concluyó.

