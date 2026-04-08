ICE cuadriplica detenciones de inmigrantes y aumenta deportaciones

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han cuadriplicado la detención de inmigrantes y quintuplicado las deportaciones, además de mantener una tendencia de arrestar a cualquier indocumentado, sin importar que no tenga historial criminal, revela un nuevo reporte del Deportation Data Project.

“Las detenciones del ICE se cuadruplicaron con creces (4.4 veces). Los traslados del ICE desde cárceles y prisiones, que representaban la mayoría de las detenciones antes de 2025, prácticamente se duplicaron”, indica el reporte.

Esos traslados son posibles con los acuerdos 287(g) que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza con las policías locales y estatales. De enero de 2025 a marzo de 2026, la administración Trump ha logrado 1,501 acuerdos de ese tipo. Al inicio de gobierno se tenían apenas 137 acuerdos.

Los tipos de detenciones de ICE también se han modificado, ya que ha habido operaciones en las calles mucho más que antes.

“Las detenciones callejeras del ICE aumentaron once veces, incluyendo no solo las detenciones en barrios, sino también en juzgados de inmigración y en oficinas de campo del ICE durante controles rutinarios”, advierte el reporte. “Las detenciones fuera de cárceles o prisiones, de esta magnitud, constituyen un fenómeno nuevo”.

Las nuevas políticas de Trump han permitido un aumento de más de ocho veces en las detenciones de personas sin antecedentes penales, contrario al argumento de que se detienen solamente a “criminales”.

La gráfica muestra en azul las detenciones de inmigrantes sin historial detenidos en el gobierno de Biden y el gobierno de Trump. Crédito: Deportation Data Project | Cortesía

Más deportaciones

Debido a que se cuadriplicaron las detenciones, también las deportaciones aumentaron. Esta política se aborda en dos frentes: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentó el número de camas para retener a las personas y procesó a más gente para sacarla de EE.UU.

“Ese aumento de capacidad fue resultado tanto de nuevos fondos (para nuevos centros de detención y más camas en los centros existentes) como de una disminución en los arrestos en la frontera”, se indica.

Antes, ICE liberaba principalmente a las personas que no representaban un peligro a la seguridad pública, sobre todo si no tenían acusaciones o hubieran sido convictas por algún delito. Eso cambió.

“Las personas sin antecedentes penales solían ser puestas en libertad bajo fianza. Esto cambió en 2025”, se agrega.

En promedio, durante el gobierno del presidente Joe Biden se liberaba a las personas a los 60 días de su arresto, pero ahora esta práctica se ha vuelto poco común, con solamente el 7% de los casos.

“La tasa de deportación dentro de los dos meses posteriores al arresto se duplicó para este grupo, del 27% al 57%”, se agrega. “La disminución en la tasa de liberación explicó la mayor parte de ese aumento en las deportaciones. Quizás debido a la menor tasa de liberación, muchas más personas optaron por abandonar sus casos: las salidas y retornos voluntarios (que son raros en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 28”.

¿Una nueva política menos violenta?

El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo durante su proceso de confirmación en el Senado que su plan es mantener las políticas migratorias de Trump, pero “sin ser noticia principal” a diario.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días”, dijo Mullin. “Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí fuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos”.

Sin embargo, Mullin tiene una visión sobre inmigrantes alineada con la del presidente Trump y la detención de cualquier indocumentado.

En su primer conferencia de prensa esta semana, el secretario lanzó una nueva y polémica idea: evitar vuelos internacionales en ciudades santuario.

No queda claro cómo se implementaría ese plan ni si violaría alguna ley federal, pero Mullin consideró que los aeropuertos en esas ciudades no deberían tener servicios de inmigración, aunque la seguridad y el control de viajeros extranjeros en aeropuertos es un asunto federal, no estatal.

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