Tom Homan cuestiona a los demócratas por su rechazo a la presencia del ICE en los centros de votación

El zar fronterizo Tom Homan no descarta la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros de votación durante las elecciones intermedias a efectuarse en noviembre, un planteamiento criticado por sus opositores.

Los demócratas consideran innecesario y por demás intimidante que miembros de ICE estén presentes cerca de los centros de votación durante la jornada electoral en la cual pretenden arrebatarles a los conservadores el control del Senado gracias al respaldo del voto ciudadano.

Su argumento es que ningún extranjero carente de estatus legal forma parte del padrón electoral y por lo tanto le resultaría imposible sufragar sin ser detectado previamente.

Sin embargo, el posicionamiento asumido por el presidente Donald Trump es que se lleve a cabo una elección libre de cualquier sospecha de una posible manipulación al momento de sufragar.

Es por ello que también promueve una iniciativa para obligarle a cualquier persona a presentarse a votar presentando una identificación oficial o de lo contrario no podrá hacerlo.

La presencia de agentes de ICE en los aeropuertos es considerada como un ensayo de lo que podría ser el montaje de un operativo cerca de los centros de votación en noviembre. (Crédito: Ted Shaffrey / AP)

Al respecto, durante su participación en el programa de radio “The Charlie Kirk Show”, Tom Homan cuestionó a los demócratas sobre su rechazo hacia la presencia de agentes del ICE cerca de los centros de votación.

“¿Los inmigrantes ilegales votan? En resumen, ¿a qué le temen? Dicen que los inmigrantes ilegales no votan. Bueno, miren, parte del trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es garantizar la seguridad de las elecciones, y no voy a revelar cuál es nuestro plan a futuro, pero si solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar, no entiendo cuál es su preocupación”, expresó.

Aunque varios funcionarios del DHS han descartado que exista un plan para desplazar a personal del ICE a puntos cercanos a donde se votará en noviembre, el hecho de que el presidente Trump haya decidido enviar a cientos de agentes de la agencia federal a los aeropuertos con el objetivo de reforzar temporalmente los controles de seguridad y de esa manera agilizar el tránsito de pasajeros, es considerado como un ensayo para medir la respuesta de la ciudadanía, lo cual se ajusta más al enfoque del zar fronterizo.

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