George Clooney arremete en contra del secretario de Defensa por “mofarse” de unas cadetes canadienses

El actor George Clooney reconoció sentirse indignado después de observar un posteo en redes sociales de Pete Hegseth, secretario de Defensa, donde presuntamente se burla de una cadete canadiense y de su instructora.

El funcionario de Minneapolis encendió la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, al compartir una fotografía donde una cadete canadiense posa junto a una instructora con algunas libras de más al momento en que se le entrega una presea.

La imagen en cuestión corresponde al Centro de Entrenamiento de Cadetes en Vernon, Canadá.

Lo controversial fue que a la fotografía le agregó la frase “Esto es real” y una bandera canadiense, lo cual para muchas personas fue considerado como un ataque y burla hacia la apariencia física de los cadetes juveniles y hacia las capacidades de las Fuerzas Armadas de Canadá.

Scott Anderson, miembro del parlamento por Vernon-Lake Country-Monashee, fue el primero en criticar la acción de Pete Hegseth.

“Usted, señor, es el secretario de Defensa de la nación más poderosa del mundo, y ese título conlleva un cierto nivel de responsabilidad y decoro. Usted ha optado por ignorar e insultar a dos mujeres canadienses no combatientes y avergonzarlas intencionadamente ante millones de personas. Debería sentir vergüenza”, opinó ante varios representantes de los medios informativos.

A las críticas se sumó Mark Carney, primer ministro canadiense, al afirmar que los comentarios de funcionarios de la administración Trump denigrando a las fuerzas armadas canadienses eran “indignos de su cargo”.

Varios republicanos están molestos con el desempeño de Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa y exigen su remoción. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A las muestras de repudio en contra del secretario de Defensa se agregó George Clooney, estrella de Hollywood, quien desde el Festival de Cine de Venecia despotricó en su contra.

“Ves lo que el secretario de Defensa acaba de tuitear, una foto sobre mujeres militares en Canadá, y piensas: ‘¿Qué te pasa? ¿Dónde queda el sentido de la decencia en todo esto?’ Me avergüenzo de todo eso”, expuso durante un encuentro con la prensa.

Al ser cuestionado sobre el momento por el cual a traviesa Estados Unidos con una guerra en disputa y en medio de desaceleración económica con efectos notorios en los bolsillos de la ciudadanía, el actor de Kentucky reconoció que las cosas no pintan bien, pero es optimista de poder dejar atrás la mala experiencia de tener un gobierno como el actual.

“Siempre soy muy optimista y creo que… estamos en un momento desafortunado; creo que eso es quedarse corto. Creo que vamos a superar todo esto.

Hay una palabra estupenda: kakistocracia, que es un país gobernado por las personas menos cualificadas. Considero que tal vez ahora mismo estamos viviendo en una kakistocracia, pero saldremos adelante.

En noviembre tendremos elecciones que deberían servir como contrapeso. Y luego, en 2028, con un poco de suerte, volveremos a cierta normalidad”, puntualizó.

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