George Clooney responde a Donald Trump tras críticas por su ciudadanía francesa

El actor y ganador del Oscar George Clooney respondió con una declaración cargada de ironía a los comentarios del expresidente Donald Trump, quien días antes había celebrado la naturalización francesa de Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, calificando al actor como autor de películas “mediocres”.

La polémica se originó tras conocerse en diciembre que la familia Clooney había obtenido la ciudadanía francesa. Trump reaccionó en su plataforma Truth Social llamando a George y Amal “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos” y aprovechó para criticar la política migratoria de Francia, comparándola con la administración del presidente Joe Biden.

En declaraciones obtenidas por Entertainment Weekly, Clooney respondió con sutil sarcasmo: “Estoy totalmente de acuerdo con el presidente actual. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, haciendo referencia al famoso lema de Trump.

Añadió, en alusión a las próximas elecciones de mitad de mandato: “Empezaremos en noviembre”.

En su publicación de diciembre, Trump no solo criticó la decisión de Clooney de obtener ciudadanía francesa, sino que también descalificó su carrera cinematográfica: “Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas”, escribió el expresidente, agregando: “No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente”.

George Clooney y su esposa Amal ahora son ciudadanos franceses.

Crédito: AP Photo/Aaron Favila.

Antecedentes de una tensión pública

La mala relación entre Clooney y Trump inició desde mediados de 2024, cuando el actor –conocido por su activismo político– escribió un artículo de opinión en The New York Times cuestionando la capacidad de Joe Biden para continuar como candidato presidencial tras su desempeño en un debate contra Trump.

La postura pública de Clooney respecto a Biden en 2024 generó divisiones incluso dentro de la comunidad progresista. Whoopi Goldberg comentó en The View: “¿George Clooney? ¿No podría decírselo en persona, por Dios?”, mientras que su copresentadora Joy Behar expresó estar “enojada con George Clooney” por hacer pública su crítica.

No obstante, la comentarista conservadora Alyssa Farah Griffin –quien trabajó en la Casa Blanca de Trump– defendió en su momento la postura de Clooney: “Los sentimientos de Joe Biden no importan más que nuestro país. Esto no son los medios, esto no es una narrativa; son demócratas de toda la vida que quieren derrotar a Donald Trump”.

El intercambio ocurre en un contexto político donde Trump mantiene una influencia significativa en el Partido Republicano, mientras los demócratas se preparan para las elecciones de mitad de mandato. La referencia de Clooney a “empezaremos en noviembre” sugiere que el actor continuará participando activamente en el debate político nacional, a pesar de su recién adquirida ciudadanía francesa.

