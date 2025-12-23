George Clooney está de luto por la muerte de su hermana tras una batalla contra el cáncer

En medio del éxito obtenido con su reciente proyecto en la pantalla grande, el actor George Clooney se enfrenta a una dolorosa pérdida: la muerte de su hermana Adelia Zeidler luego de una dura batalla contra el cáncer.

De acuerdo con el obituario compartido por la familia, la hermana mayor del histrión falleció el pasado 19 de diciembre a los 65 años, en el hospital St. Elizabeth Healthcare en Edgewood, Kentucky, rodeada de sus seres queridos.

Los servicios funerarios se llevaron a cabo el pasado lunes 22 de diciembre en la misma ciudad, donde ya se confirmó que se efectuará un homenaje a la vida de Ada en una ceremonia íntima, a puerta cerrada.

Por su parte, George Clooney se pronunció sobre esta pérdida en un reciente y emotivo comunicado difundido por la revista People. Allí, la estrella de Hollywood abrió su corazón y habló sobre los aprendizajes que su querida “Ada” le compartió en vida.

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con valor y sentido del humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente“, destacó el protagonista de historias como “Ocean’s 8” y “Cielo de Medianoche”.

El famoso concluyó su breve dedicatoria haciendo mención del gran vacío que su partida deja en su familia: “Amal y yo la extrañaremos enormemente”, se lee en el escrito.

Además de la gran huella que Adelia Zeidler plasmó en sus seres queridos, su legado se mantiene vivo a través de su arte. Y es que al igual que su hermano, optó por dedicarse al mundo de las artes, aunque en a menor escala y en el rubro de la enseñanza.

Es así como durante varios años ejerció como profesora de arte en la escuela Augusta Independent, siendo miembro activo en círculos literarios y artísticos de su localidad. Esto la llevó a consagrarse como como gran mariscal en el desfile anual de Navidad Blanca de la ciudad.

