El actor estadounidense George Clooney sorprendió a más de uno al revelar que, además del cine, la música es una de sus más grandes pasiones. Y es que de acuerdo con una entrevista reciente, hubo álbum que lo marcó durante su juventud y desde entonces lo ha acompañado en cada faceta de su vida.

Ha sido en medio de la promoción de su nuevo proyecto en Netflix, la cinta “Jay Kelly”, que el histrión se sinceró sobre la propuesta musical que considera no solo una pieza fundamental en la historia del pop, sino también en su desarrollo personal y profesional.

Se trata de nada más y nada menos que “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, octavo álbum de estudio de la banda de rock The Beatles, que fue lanzado el 26 de mayo de 1967.

Durante su charla con NME, George Clooney aseguró que dicha producción de la agrupación británica es “impecable” y que no encuentra un solo tema que “desentone” o no lo inspire. A pesar de contar con tan solo 6 años cuando el disco debutó, el galán de Hollywood recuerda con mucha nostalgia el impacto que tuvo en su vida y en la sociedad en general.

George Clooney revela cuál es el álbum musical que marcó su vida. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

“Cambió nuestra forma de pensar y la música también. Así que cuando escucho esas canciones, mi esposa… es curioso porque se sabe todas las canciones de los Beatles, pero muchas veces es porque alguien más las cantó. Ella dice: ‘Ah, sí, eso es…’, y yo digo: ‘No, no, no, no, no. Eso es de los Beatles'”, compartió a la publicación.

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, octavo álbum de estudio de The Beatles no solo fue aclamado por el público, sino por medios y críticos de renombre. Como parte de sus logros, se encuentran cuatro Premios Grammy en 1968, incluido el de “Mejor álbum del año”, siendo el primer material de rock en conseguir este galardón. Asimismo, se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia, con 32 millones de copias estimadas.

En 2003, En 2003, Rolling Stone lo situó en el número 1 de su lista “500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos”, mientras que en el 2020, permaneció, ahora en el puesto 24.

Seguir leyendo:

• George Clooney reflexiona sobre su protagónico en “Batman y Robin”: “Aprendí fallando”

• Un comentario de George Clooney podría afectar a las aspiraciones políticas de Kamala Harris

• George Clooney revela por qué decidió alejarse de Hollywood y vivir en una granja en Francia