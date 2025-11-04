Un comentario de George Clooney podría afectar a las aspiraciones políticas de Kamala Harris

George Clooney, célebre actor de Hollywood cuyas palabras precipitaron la declinación de Joe Biden a su campaña en busca de la reelección, parece haber adoptado la misma estrategia con Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación.

El año pasado, uno de los factores que obligaron al demócrata de 82 años a renunciar a la lucha por extender su mandato cuatro años más al frente de la Casa Blanca fue la publicación de un artículo de opinión escrito por Clooney donde ponía en tela de juicio la capacidad de Joe Biden para seguir cargando sobre su espalda la responsabilidad de guiar al país y por ello le pedía dar un paso al costado para darle oportunidad a otra persona de asumir la candidatura presidencial demócrata.

“Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate”, describía parte del texto que difundió el diario The New Yor Times en julio.

Clooney también les pidió a los demócratas empecinados con la idea de promover a Biden como un político fuerte, poner los pies en la tierra y mejor enfocarse en elegir a quien realmente tendría oportunidad de derrotar a Trump en la boleta electoral.

A partir de la trascendencia que tuvieron las palabras del histrión de Kentucky, desde la cúpula del Partido Demócrata se originó una presión tan grande que días después, Biden puso fin a su campaña proponiendo a Kamala Harris como su relevo.

Después, Clooney exhortó a los demócratas a votar para evitar que Donald Trump ganará las elecciones.

Sin embargo, a lo largo de la campaña no se mostró abiertamente en favor de Kamala Harris, sino en contra de que los republicanos recuperaran la Casa Blanca.

George Clooney nunca le mostró su respaldo absoluto a Kamala Harris durante las elecciones presidenciales. (Crédito: Evan Agostini / AP)

A casi un año del descalabro que sufrió la californiana en la votación, George Clooney reveló durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News que primero descartó estar arrepentido por haber escrito el lapidario artículo que cortó los sueños de Biden.

“Tuvimos una oportunidad. Quería que hubiera, como escribí en el artículo, unas primarias”, señaló.

Acto seguido, describió a la candidatura de Kamala Harris como un error de estrategia demócrata, pues no era la mejor candidata para sustituir a Biden.

“Creo que el error de que fuera Kamala la candidata fue que tuvo que luchar contra su propio historial. Y es muy difícil hacerlo si el objetivo de la candidatura es decir: ‘Yo no soy esa persona’. Le encomendaron una tarea muy difícil. Sinceramente, creo que fue un error, pero las cosas son como son”, enfatizó.

El comentario del actor surge en un momento en que la exvicepresidenta parece estar decidida a liderar los esfuerzos por cerrarle el paso a las políticas de Donald Trump con el objetivo de posiblemente volver a contender por la candidatura presidencial demócrata y frente a ello surge la interrogante sobre el peso de las palabras de Clooney también podrían enterrar sus aspiraciones políticas tal y como lo hizo con su exjefe.

De hecho, el actor considera que Westley Watende Omari Moore, gobernador de Maryland, sería el candidato mejor preparado que el Partido Demócrata podría presentar como candidato a la presidencia en 2028.

“Es inteligente. Dirigió un fondo de cobertura. Dirigió la Fundación Robin Hood. Es un líder de verdad. Creo que podría ser alguien a quien todos podríamos apoyar. Tenemos que encontrar a alguien pronto”, indicó en una entrevista concedida en abril a la cadena de televisión CNN.

