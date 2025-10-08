George Clooney revela por qué decidió alejarse de Hollywood y vivir en una granja en Francia

Con casi cinco décadas de trayectoria artística, más de 100 proyectos y una fortuna que ronda los $520 millones de dólares, el actor George Clooney se ha consolidado como uno de los actores de mayor renombre en Hollywood. Pero, a pesar del estatus y los aplausos que lo siguen a donde quiera que vaya, desde hace varios años decidió dejar atrás este ambiente para dar paso a una vida con un ritmo menos acelerado.

Por esta razón, el histrión y su esposa, la reconocida abogada Amal Clooney, abandonaron su residencia en Los Ángeles tras el nacimiento de sus hijos Ella y Alexander, de ocho años de edad, y ahora viven en lo que él mismo califica como una “granja pintoresca” en Brignoles, al sur de Francia.

Sobre este hecho, el famoso argumentó que se trata de el lugar ideal para crecer: “Sí, tenemos mucha suerte”, declaró en una entrevista concedida a la revista Esquire.

Y aunque el famoso describe su nuevo hogar como modesto, la finca consiste en una mansión del siglo XVIII de 900 metros cuadrados, con piscina y pista de tenis. Además, la propiedad se extiende en 172 hectáreas de terreno, que incluyen bosques, un olivar, un viñedo, un lago y un campo de lavanda en el que disfrutan de actividades en familia.

Al ser cuestionado sobre la razón detrás de su decisión de mudarse de Los Ángeles, George Clooney explicó que se trata de brindarles una crianza e infancia a sus pequeños alejada de los reflectores y la presión del escrutinio público.

“Para ellos es como… no están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood“, contó a la publicación.

Francia ha sido el lugar ideal para lograr este objetivo: “Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas“, añadió.

Con estas declaraciones, George Clooney ha dado una mirada a su vida privada como nunca antes lo ha hecho, dejando saber que la clave del éxito en su matrimonio y dinámica familiar reside en las cotidianidades de la vida.

