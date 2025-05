George Clooney recuerda la vez que regaló $14,000,000 de dólares a sus amigos

El actor estadounidense George Clooney abrió el baúl de los recuerdos y habló sobre uno de los momentos en el que retribuyó el apoyo y cariño que sus amigos de la infancia le han otorgado en las etapas más difíciles de su vida. ¿En qué consistió? Aquí te lo contamos.

En entrevista con GQ, el protagonista de historias como “Gravity” y “Ticket to Paradise” reflexionó sobre las amistades que ha conservado por más de tres décadas, a pesar de su acenso hasta la cima de Hollywood.

De acuerdo con lo revelado por Clooney, tres nombres vienen a su mente al pensar en quiénes son aquellas personas que le han tendido la mano en los momentos más difíciles de su vida. Y es que si bien hoy cuenta con una vida digna de una A-List celebrity, no siempre fue así, pues llegó a dormir en los sofás y recibido préstamos de dinero por parte de su círculo más cercano.

“Lo que sí tengo son estos tipos que, durante 35 años, me han ayudado de una u otra forma (…) Somos muy buenos amigos. Y pensé: ‘Sin ellos, no tengo nada de esto.’ Somos muy cercanos, y simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento“, contó a la revista.

George Clooney. Crédito: Christopher Smith/Invision | AP

En un intento de retribuir todo el apoyo que ha recibido por parte dichas personas, decidió poner en marcha una sorpresa que consistió en obsequiarles un millón de dólares a cada uno de ellos de una forma digna de película.

Es así como George Clooney rentó una camioneta antigua en la que se leía “Floristería” y en ella dejó 14 maletas, cada una con un millón de dólares en efectivo.

“Solo levanté un mapa y señalé todos los lugares a los que pude ir en el mundo y todas las cosas que he podido ver gracias a ellos. Y dije: ‘¿Cómo se le paga a gente así?’ Contesté: ‘Bueno, ¿qué tal un millón de dólares?'”, contó a los lectores.

A pesar de que en algún momento hubo personas que quisieron detener esta hazaña, el famoso asegura que al día de hoy no se arrepiente de haberlo hecho: “Recuerdo haber hablado con un auténtico imbécil rico que me encontré en un hotel en Las Vegas, claramente mucho más rico que yo. Y recuerdo que ya se había difundido la historia del dinero en efectivo, y él me dijo: ‘¿Por qué harías eso?’ Y yo le dije: ‘¿Por qué no lo harías, imbécil?'”, dijo para finalizar.

