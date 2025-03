Donald Trump lanza críticas hacia George Clooney

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no dudó en expresar su descontento hacia el actor y activista George Clooney tras su aparición en el programa “60 Minutes” de CBS.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump descalificó al actor, llamándolo una “estrella de segunda categoría” y un “fallido comentarista político”.

“¿Por qué el ahora desacreditado ‘60 Minutes’ hace una pieza de alabanzas sobre George Clooney, un actor de segunda clase y un fallido analista político?” publicó Trump en su plataforma. Además, Trump no dejó de señalar el apoyo de Clooney a Joe Biden durante la campaña electoral de 2020, acusando al actor de abandonarlo tras los debates presidenciales y dejándolo “como a un perro”.

Las críticas del presidente se basan en el artículo de Clooney en The New York Times, en el que pedía a Biden retirarse de la contienda electoral debido a un desempeño que, según el actor, no cumplió con las expectativas. Trump aprovechó la oportunidad para atacar la postura de Clooney, sugiriendo que su actitud reflejaba una falta de lealtad hacia Biden, quien finalmente perdió las elecciones ante él.

Trump también se refirió a las controversias posteriores a los debates, mencionando que el presidente Biden no se mostraba como el líder enérgico de otros tiempos, comparando su actuación con la de años anteriores.

A lo largo de su mensaje, Trump también criticó la producción de “60 Minutes”, acusando a la cadena de manipular las entrevistas políticas y de insertar respuestas falsas en la entrevista con Kamala Harris. Además, no dejó de atacar a la administración Obama, sugiriendo que fue quien promovió a Harris como candidata.

Por su parte, Clooney defendió la importancia de la libertad de prensa, un tema que sigue siendo relevante en medio de la demanda multimillonaria que Trump presentó contra CBS por alegar una edición engañosa de la entrevista con Harris.

A pesar de las críticas de Trump, Clooney continúa con su carrera y sus proyectos, incluyendo su esperado debut en Broadway con la adaptación teatral de su exitosa película “Good Night, and Good Luck“.

