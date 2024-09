Gaby Espino presume en video drástica remodelación de su casa

La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino, de 46 años, sorprendió a todos con la drástica transformación que le hizo a su casa, la cual tras estos nuevos cambios luce como siempre la imaginó.

Si bien es cierto nos ha mostrado en repetidas ocasiones las modificaciones que le ha hecho a su hogar, en esta ocasión tocó el turno al baño de sus hijos, quienes se merecen eso y más.

“Yo sé que a ustedes les encantan los BEFORE & AFTER, y yo amooo remodelar mi casa, así q aquí les dejo un proceso que he disfrutado demasiado. La remodelación del baño de mis hijos”, se lee en el texto con el que acompañó el video que publicó en Instagram.

Gracias a su material pudimos ser testigos de la remodelación que sufrió ese rinconcito de su hogar, el cual en el pasado era totalmente blanco, pero ahora le añadió unos elementos de madera que le dan un toque de mucho más elegancia al baño de sus hijos.

Por lo que pudimos ver el baño está dotado de un tocador doble, de un wc, de un clóset, de un gran espejo y de un walk-in shower con cancel transparente.

Gaby Espino aclaró que esa no será la única modificación que le hará a su hogar, por lo que en el transcurso de los próximos días nos podría sorprender con imágenes de los demás cambios que hará.

“Muy pendientes que les voy a seguir enseñando más cositas durante la semana. Me están haciendo cambios increíbles en mi casa y quiero que los disfruten conmigo”, compartió.

Su video, que acumula poco más de 10 mil corazones rojos, dejó una muy grata impresión entre sus fans, quienes quedaron enamorados del nuevo toque que le dio a su morada.

“Ha quedado súper lindo 😍”, “Bello”, “Tu baño quedó espectacular”, “Qué maravilla”, “Espectacular”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido su video.

