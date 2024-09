Niurka explota tras llevar varios días sin luz: “Ni que estuviéramos en Cuba”

La vedette cubana Niurka Marcos, de 56 años, recurrió a su cuenta de Instagram para alzar la voz en contra de la compañía de luz en México, luego de que llevara varios días sin servicio eléctrico.

Fiel a su estilo, Mamá Niu, como es conocida por sus seguidores, no se quedó callada y le dio con todo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual es la encargada de abastecer de luz a todo el país.

En su video, con duración de unos cuantos minutos, la mamá de Romina Marcos y Emilio Osorio aseguró que por algún momento se sentía en Cuba, país del que ella es originaria y del que salió huyendo hace varios años.

“No tengo luz desde hace dos días. Se hizo el reporte a la comisión de luz y todavía no ha llegado. Pésimo servicio y, además, qué tal si no pagas la luz. Te dan cuello. Espero que me descuenten los días que no he tenido luz. Lo más triste de todo es que con todo el mundo hacen lo mismo. He hablado con conocidos y todos dicen lo mismo. Ni que estuviéramos en Cuba, asere”, dijo Niurka en tono sarcástico desde su casa en Mérida, Yucatán, al sur de México.

En otro fragmento de su video, la también vedette detalló que por esa lamentable situación su rutina diaria se ha visto severamente afectada, a tal grado que todas sus actividades las ha tenido que hacer oscuras, además de existir el temor de que se le eche a perder sus alimentos del refrigerador.

““Me tengo que vestir a oscuras. Estoy como una bruja con los pelos parados. Yo tengo nueve angelitos acá que comen. El refrigerador está lleno de carne, imagínate que se echa a perder. Llevo dos días sin luz. La comida de los perros se está echando a perder. ¿Cómo no voy a estar enojada? Además de que no vienen a darte el servicio, tienes que tirar la comida”, denunció Niurka, quien comparte su hogar con su camada de perros.

Así es la casa en la que Niurka está sufriendo por la falta de luz

Niurka se mudó a finales del 2020 a Mérida, una tierra que le recuerda a su natal Cuba, por lo que está como pez en el agua por allá.

Garaje

Su garaje, al que se accede por medio de una puerta eléctrica, no solo es utilizado por Niurka para parquear sus vehículos, sino que también lo emplea para algunas de sus plantas y flores.

Cocina

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono beige con plateado, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es utilizada por la caribeña para preparar los más exquisitos platillos.

Antecomedor

Justo afuera de la cocina se encuentra el área de antecomedor. Está compuesta por una mesa cuadrada, por cuatro sillas de madera con asiento de tono hueso y por unos platos de cerámica.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa de mármol de diseño muy original y por nueve sillas de tono hueso.

La habitación es completada por un trinchador para su vajilla, por espejos, por un cuadro y por diversos artículos decorativos.

Bar

En la zona de bar Niurka tiene botellas de las más diversas etiquetas, una mesa para cuatro personas, un cuadro suyo como Dios la trajo al mundo, el cráneo de un animal y diversos espejos.

Sala

La sala cuenta con sofás de tono oscuro, con cojines y cortinas de tono vino, con diversos cuadros, así como con sus respectivas mesas de centro y laterales.

Recámaras

Sus dormitorios están dotados de camas grandes y de varios muebles en tono chocolate, como la cabecera, las mesas laterales, la cómoda, la mecedora, las cortinas, los ventiladores y hasta las puertas.

Gimnasio

La caribeña también nos ha presumido su gimnasio, en el que tiene todo tipo de aparatos de ejercicio, una pantalla de televisión empotrada a la pared, un espejo de cuerpo completo, así como diversas fotografías suyas luciendo su tonificada figura en bikini o en top.

Jardín

El jardín está conformado por una terraza, por extensas áreas verdes y por una piscina con su respectiva zona de spa.

