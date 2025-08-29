George Clooney se ausenta en proyección del Festival de Venecia por un problema de salud

El actor estadounidense George Clooney canceló algunas de sus actividades programadas dentro del Festival Internacional de Cine de Venecia, al que acudió para presentar su nueva cinta “Jay Kelly”, como resultado de una inesperada enfermedad.

De acuerdo con su representante, el famoso de 64 años tuvo que suspender los compromisos dentro de su agenda apenas un día después de su arribo a Venecia debido a una infección sinusal.

“Desafortunadamente, George tiene una infección sinusal y, por orden médica, tuvo que reducir sus actividades hoy“, declaró el equipo de Clooney en un comunicado difundido por la revista People.

Luego de su aclamado arribo al festival, donde apareció de la mano de su esposa Amal Clooney, la estrella de Hollywood presentó diversos síntomas relacionados con esta enfermedad (congestión nasal, dolor facial y de cabeza, así como tos y fiebre) que le impidieron llevar a cabo sus principales actividades en el evento.

Y es que en esta edición del Festival de Cine de Venecia, George Clooney formaría parte de un encuentro con la prensa, así como de una cena privada junto al resto del elenco de la película “Jay Kelly”, incluyendo a Adam Sandler y Laura Dern.

Sin embargo, el protagonista de historias como “Ticket to Paradise” y “Wolfs” fue instado por su equipo médico a regresar a su alojamiento y descansar, por lo se le vio en compañía de su esposa abordando un bote en el Hotel Excelsior tras abandonar el lugar.

¿De qué trata “Jay Kelly”, la nueva película de George Clooney?

A pesar de su ausencia durante la proyección especial de la producción de Netflix, el histrión ha generado expectativa con su personaje en “Jay Kelly”.

Se trata de una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach, que gira en torno a un actor famoso (interpretado por George Clooney) y su manager (Adam Sandler), quienes viajan por Europa enfrentando reflexiones sobre el arte, la fama y las decisiones que han tomado a lo largo de su vida. Será hasta el próximo 5 de diciembre que esta llegue a la plataforma Netflix.

