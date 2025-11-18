George Clooney reflexiona sobre su protagónico en “Batman y Robin”: “Aprendí fallando”

Pese al éxito que el actor George Clooney ha logrado amasar durante sus 40 años de trayectoria artística, no todo ha sido color de rosa. Si bien su carrera se ha visto marcada por clásicos como “Ocean’s Eleven” y “Gravity”, existe un proyecto que considera su mayor falla.

De acuerdo con lo revelado por el histrión en un encuentro con la prensa durante el estreno de su película “Jay Kelly”, el mayor fracaso de su carrera se dio al protagonizar una cinta que muchos habrían pensado que sería un éxito rotundo.

“Batman y Robin (1997). Aprendí mucho de esa. No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar y luego tienes que descifrarlo durante el proceso, así que resulta útil“, dijo ante los micrófonos de diversos medios de comunicación.

Y es que en tras su estreno, la producción recibió once nominaciones a los premios Razzie (una parodia que reconoce los peores fracasos cinematográficos del año, conocidos como los “anti-Óscar”) y obtuvo una calificación del 11% en el portal Rotten Tomatoes.

George Clooney en la premiere de la cinta “Jay Kelly”, donde habló sobre su mayor fracaso en Hollywood. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

“No estuve bien en ella, no fue una buena película. Lo que aprendí de ese fracaso fue que tuve que reaprender cómo estaba trabajando“, añadió el galán de cine.

Esta experiencia fue el detonante para que George Clooney hiciera un cambio radical en su carrera, especialmente en los proyectos que decidía participar: “No solo era un actor al que le daban un papel, tenía que responsabilizarme del filme. Así que los siguientes tres trabajos que acepté fueron Three Kings, Out of Sight y O Brother, Where Art Thou?“, recalcó en la entrevista.

Cabe recalcar que pese a esta mala racha, el famoso supo sobreponerse a tal nivel que 2005 obtuvo el codiciado premio Oscar en la categoría de “Mejor Actor de Reparto” por la cinta “Syriana”, donde compartió créditos con Matt Damon, Jeffrey Wright y Amanda Peet.

