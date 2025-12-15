No besos en sus películas: La promesa que le hizo George Clooney a su esposa

El eterno galán de Hollywood, George Clooney, de 64 años, decidió colgar su traje de seductor. En una reciente revelación que marca un punto de inflexión en su carrera, el actor y director estadounidense confirmó la existencia de un pacto con su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, para abstenerse de besar a otras actrices en sus futuras películas.

La noticia, que ha acaparado titulares en la prensa de entretenimiento, surgió de una reciente entrevista concedida al diario británico Daily Mail, en la que Clooney señaló que la drástica decisión fue tomada tras una conversación con su mujer, con quien se casó en 2014.

Aunque el contenido exacto de ese diálogo no se ha detallado, la conclusión fue un compromiso matrimonial que reconfigura su rol de galán en la gran pantalla.

El protagonista de éxitos como Ocean’s Eleven no solo atribuye la decisión a su vida personal, sino que la enmarca en una etapa de transición profesional inspirada en una leyenda de la industria.

Clooney comparó su movimiento con el del icónico actor Paul Newman. “He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman: ‘Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más’”, comentó, indicando su intención de retirarse de los roles que exigen escenas románticas.

Este compromiso con Amal consolida una intención que Clooney ya había expresado anteriormente. A principios de año, cuando contaba con 63 años, el actor había manifestado su deseo de dejar espacio a las nuevas generaciones en el género romántico.

“Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas”, declaró al programa 60 Minutes en marzo.

El pacto, por lo tanto, no es solo un gesto hacia su esposa, sino el cierre formal de su capítulo como joven estrella romántica. George Clooney se enfoca ahora en la dirección y en papeles que le permitan consolidar su prestigio sin necesidad de los ardientes besos que lo definieron en sus años de mayor fama.

