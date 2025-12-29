Amal y George Clooney reciben la ciudadanía francesa para alejar a sus hijos de Hollywood

George y Amal Clooney, junto a sus gemelos Alexander y Ella de 8 años, han recibido oficialmente la ciudadanía francesa. El hecho, confirmado por la publicación en un diario oficial del gobierno francés, corona un proceso iniciado en 2021, cuando la pareja adquirió una granja valorada en 8.3 millones de dólares en el sur de Francia.

La decisión, lejos de ser meramente logística o financiera, está profundamente arraigada en sus prioridades como padres. En diversas entrevistas, George Clooney ha sido explícito sobre sus reservas respecto a criar a sus hijos en el epicentro de la fama: Hollywood.

“Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida”, confesó el actor de 64 años a la revista Esquire. “En Francia, la fama les importa un bledo”. Clooney expresó su preocupación por la constante exposición a los paparazzi y las comparaciones con otros hijos de celebridades, un ambiente que quería evitar para Alexander y Ella.

La vida en la granja francesa, según describe, ofrece precisamente el antídoto que buscaban. “Para ellos, es como si no estuvieran en sus iPads”, compartió. “Cenan con adultos y tienen que llevar los platos a casa. Tienen una vida mucho mejor”.

Este estilo de vida más conectado con la naturaleza y las responsabilidades cotidianas recuerda, irónicamente, a su propia infancia, que él llegó a “odiar” pero que ahora valora como un regalo para sus hijos.

Amal Clooney y George Clooney durante la premier de ‘Jay Kelly’ en el Festival de Cine de Londres. Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Amal comparte esta visión

Amal Clooney, la prestigiosa abogada de derechos humanos de 47 años, comparte esta visión. Juntos han enfatizado la importancia fundamental de la privacidad, un bien que encuentran en su nueva comunidad. “Aquí no les toman fotos a los niños”, destacó George en una entrevista radial. “No hay paparazzi escondidos en las puertas de la escuela. Para nosotros, eso es lo primero”.

Más allá del anhelo de discreción, los Clooney también han mostrado un genuino aprecio por la cultura gala. George, con humor, admitió en The Guardian que, tras “400 días de cursos”, todavía domina “mal” el idioma, pero que ama la cultura y el estilo de vida francés.

