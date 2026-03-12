ICE impulsa nuevo modelo de detención migratoria

El gobierno de Estados Unidos prepara un cambio en la forma en que gestiona su sistema de detención migratoria. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea poner en marcha un nuevo modelo que busca ampliar la capacidad del gobierno federal para detener y procesar a personas sin estatus migratorio en el país.

Hasta ahora, buena parte de la infraestructura utilizada por la agencia ha dependido de centros administrados por terceros o de instalaciones operadas mediante contratos con empresas privadas. Con la nueva estrategia, el objetivo es reducir esa dependencia y avanzar hacia una red de instalaciones bajo control más directo del gobierno.

Menos dependencia de instalaciones externas

La iniciativa fue detallada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que explicó que ICE comenzará a adquirir propiedades en diferentes regiones del país con la intención de desarrollar centros de detención propios.

La idea es que esta red permita a las autoridades contar con una infraestructura más estable y centralizada para gestionar los procesos migratorios. Según el DHS, depender menos de instalaciones externas podría facilitar la coordinación entre las distintas etapas del procedimiento.

“En lugar de depender de instalaciones de terceros, ICE ahora está comprando propiedades en todo el país”, señaló la dependencia al explicar el enfoque de la nueva estrategia.

Aumento de la capacidad de detención

Las autoridades sostienen que el nuevo esquema también permitirá ampliar la capacidad del sistema migratorio para retener a inmigrantes mientras sus casos son procesados.

De acuerdo con el DHS, el plan forma parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia del sistema y acelerar los procedimientos relacionados con personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio.

“Este nuevo modelo de detención aumentará considerablemente la capacidad del ICE para expulsar eficazmente a los inmigrantes irregulares”, afirmó la dependencia en su comunicado.

Centros para gestionar casos completos

Otro de los objetivos del proyecto es que las instalaciones funcionen como espacios más integrales para el manejo de casos migratorios.

Según el DHS, los nuevos centros estarán diseñados para cumplir con los estándares del ICE y permitir que diferentes etapas del proceso —desde la detención hasta la gestión administrativa de los expedientes— se realicen en un mismo lugar.

Las autoridades argumentan que concentrar estos procesos podría hacer el sistema más ágil y evitar la fragmentación que actualmente existe entre distintas instalaciones.

El anuncio llega en medio del debate nacional sobre las políticas migratorias. Mientras algunos sectores sostienen que el sistema necesita mayor capacidad operativa, otros han criticado durante años las condiciones y el funcionamiento de los centros de detención migratoria.

