Azcárraga Jean de visita en el América: ¿para regañar a las Águilas?

El propietario de las Águilas del América Emilio Azcárraga Jean acudió al entrenamiento del cuadro azulcrema reafirmar los objetivos trazados para el 2026 y apretar supuestamente las tuercas por el mal inicio del torneo Clausura 2026 en donde no han sumado victorias, ni goles en tres juegos disputados.

Para nadie es un secreto que América no pasa por su mejor momento y existe un ambiente de turbulencia por los malos resultados y por las pugnas internas dentro de la directiva que le costaron el trabajo recientemente a Diego Ramírez, director deportivo.

Así llegó el Patrón 🦅🔥



Emilio Azcárraga Jean visitó este viernes al América ⚽😬 pic.twitter.com/WLnWg5TuJr — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 30, 2026

Si bien es cierto que los malos resultados han generado un toque de alarma, tampoco nadie se esperaba la visita del patrón en la práctica americanista, pero después de su arribo con su grupo de colaboradores a todos los jugadores les quedó claro cuáles son los objetivos que replanteó el jerarca de las Águilas y qué títulos deben pelearse a toda costa

Los detalles de la visita

Debido a que no hubo información oficial de la visita del jerarca americanista, fue el zaguero Sebastián Cáceres quien dio detalles de la presencia del empresario ante el plantel de las Águilas: “Fue inesperado, siempre es algo grato que esté acá, viene a manifestar las expectativas que tiene de nosotros para conseguir cosas y dejarnos en claro que si estamos acá es porque lo podemos conseguir”.

Cáceres destacó que Emilio Azcárraga Jean no solo les exigió obtener la Concachampions, torneo que no ganan desde hace una década y que les ha impedido pisar con autoridad en las competencias internacionales como en este caso el Mundial de Clubes.

HAY UNA DEUDA PENDIENTE



"(Emilio Azcárraga) ni vino a exigir algo, vino a hacer presencia; nosotros sabemos que tenemos obligación de ganar todas las competencias en las que participemos y la deuda es la CONCA"



🗣️ Sebastián Cáceres Club América#America #Caceres #Azcarraga pic.twitter.com/qzUVR4JxwF — TVC Deportes (@TVCDeportes) January 30, 2026

“No es que nos haya exigido algo, lo sabemos ya de siempre: ganar toda competencia, estamos con ese objetivo, que tengamos adelante, principalmente es lo que dijimos, estamos en el debe, estamos enfocados en poder ganarla, no sólo por los aficionados, es importante ganar para todos nosotros”, dijo Cáceres.

Los cambios en la directiva

Por otra parte, manifestó que los cambios que hubo recientemente en América con la salida de Diego Ramírez son completamente ajenos a lo que ellos pueden llegar a hacer en la cancha, porque la labor de los jugadores está en el terreno de juego.

“Es algo que s ajeno a nosotros, es tema de directiva que si toma decisiones es para bien, no siempre por motivo en especial, Diego una persona importante, es parte del tricampeonato, siempre agradecimiento”.

La autocrítica en el América

El defensor charrúa comentó que al interior del equipo han hablado para hacer una autocrítica sobre qué les ha faltado en lo que va del torneo, y es que las Águilas no han ganado, ni tampoco han hecho gol.

“Dejamos de hacer cosas en los primeros tres partidos no generamos esas chances de goles y se ha reflejado, pero hemos trabajado mucho, el esfuerzo ha estado ahí”, destacó el zaguero charrúa.

Sobre las palabras de Jardine tras el juego frente a Pachuca donde prometió que contra Necaxa el americanismo iba a ver lo mejor de su equipo, señaló que esas palabras fueron con base a lo que ve el estratega de la plantilla en los entrenamientos.

Sebastián Cáceres habló sobre la visita de Emilio Azcárraga dueño de @ClubAmerica @FOXSportsMX pic.twitter.com/JcHFRjukyx — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) January 30, 2026

“André lo que dijo lo es basado en los entrenamientos, hubo mejoría, en el partido contra Pachuca se vio mejor el equipo, el funcionamiento del equipo, hemos trabajado mucho en este tiempo de pausa, es más que nada eso, habló basado en lo trabajado y por el cambio de actitud”.

Seguir leyendo:

-Emilio Azcárraga otorga voto de confianza a André Jardine en el América

– Azcárraga Jean y la promesa en el América después de su alianza comercial

– Emilio Azcárraga Jean asegura que América puede ganar el título 17





