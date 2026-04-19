Toluca puso el fútbol y el América los goles: 2-1 en espectacular duelo en el Estadio Azteca

Las Águilas del América reaccionaron al aparente regaño que les propinó a mitad de semana su jefe Emilio Azcárraga para vencer este sábado 2-1 al Toluca con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez en un partido donde los “Diablos Rojos” no supieron matar a su cotizado adversario.

América sobrevivió al vendaval del primer tiempo, donde los “Diablos Rojos” tuvieron por lo menos cuatro oportunidades para estrenar el marcador, pero sus delanteros, Nico Castro, Alexis Vega y el portugués Paulinho, no supieron cómo resolver la contienda o por lo menos poner adelante a su escuadra.

¡GOOOOL DEL AMÉRICA!🦅⚽¡RAYITOOO PEGA!



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Con la victoria, el América sumó tres importantes puntos para llegar a 22 puntos y aumentar sus opciones de jugar la liguilla por el título al estar empatados con el León en el mismo número de puntos y uno encima de los Tigres, con quienes están peleando el pase a las finales.

Toluca simplemente perdonó y quien lo hace paga el precio, como pasó casi al final del primer tiempo en el minuto 43, cuando Isaías Violante le tocó un balón casi al centro del área y desde los linderos de la misma sacó un disparo raso que el portero Luis García no logró alcanzar para impedir el gol americanista en un sorpresivo resultado antes de concluir el primer tiempo.

Ese gol marcó el destino del juego, pues a los Diablos Rojos de nada les sirvió que siguieran controlando las acciones y que en global tuvieran más presencia en el área americanista, si cuando las Águilas encontraron la forma de hacerles daño, no lo dudaron y pudieron conseguir el segundo gol de nueva cuenta por medio del cañón del charrúa Brian Rodríguez.

Los dos picotazos americanistas sacaron de su zona de confort a los escarlatas, que se fueron al frente con Helinho y Marcel Ruiz en el ataque, pero no pudieron mover a las Águilas, que bien escalonados los neutralizaron y los pusieron a merced de los contragolpes de los cremas.

La insistencia del Toluca tuvo su premio alrededor del minuto 75 cuando en un tiro de esquina, Miguel Vázquez cometió un error en el intento de despejar un balón y lo metió en su propia portería, lo que le puso la dosis de suspenso al juego.

¡GOOOLAZO DEL AMÉRICA! ¡DOBLETE DEL RAYITO! ⚡



¡Estás logo Bryan! Con derechazo de larga distancia pone el 2-0#SabadoFutbolero pic.twitter.com/0lLtOI8tGI — TUDN USA (@TUDNUSA) April 19, 2026

Fue ahí precisamente cuando América tuvo dos contragolpes mortales que debieron terminar en gol. El primero de Brian Rodríguez, que frente al portero Luis García disparó a la portería y el guardameta le metió la mano para desviar el esférico, quitándole un gol hecho.

El segundo fue en las postrimerías del encuentro cuando José Zúñiga, la “Pantera” se metió al área, recortó al portero y con la portería descubierta, vació su disparo por un costado, yéndose a la borda el tercer gol del cuadro americanista.

El Diablo dice presente ⚽🔥



Autogol de Miguel Vázquez acerca 2-1 al Toluca ante América en el Estadio Banorte



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La intensidad del juego hizo que el final terminara muy caliente con una pequeña reyerta a golpes, donde los más encorralizados fueron Alejandro Zendejas por el América y el delantero Helinho por el Toluca, al grado de que se dieron ciertos golpes que el árbitro luchó por tranquilizar a todos los actores de este intenso partido.

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