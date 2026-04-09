LA Galaxy asustó al Toluca, pero el “hat trick” de Paulinho apagó la rebelión californiana: 4-2

Cuando parecía que el alemán Marco Reus se convertiría en el caudillo de la noche para el LA Galaxy en la ciudad de Toluca, apareció el portugués Paulinho para anotarse un tremendo “hat trick” que le devolvió el alma al cuerpo a los “Diablos Rojos” con una victoria 4-2 en la ida de la Concachampions.

Toluca estuvo a punto de pagar caro la osadía de sobrellevar a su adversario, pues de pronto empezaron a perder el equilibrio en mediocampo, dejando lagunas tan graves que con un Marco Reus fresco en los últimos 20 minutos fue quien tomó el control de las acciones y por poco le sale el guión a los norteamericanos.

🎥 Game Highlights



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Paulinho apareció en el momento justo para la escuadra escarlata que mandó en los últimos 25 minutos al germano Reus y con ello los angelinos parecieron revivir para empezar a golpear a un Toluca que se dio por satisfecho con un 2-0 hasta el minuto 66, pero que de pronto la presencia de Marco Reus revivió a su escuadra y estuvo a punto de generar una hecatombe para los mexiquenses cuando tenían dos goles a favor por conducto de Nico Castro y el primero de Paulinho.

Con hat-trick, Paulinho es nombrado Jugador Superior del Partido presentado por Michelob Ultra ⚽️🏅 pic.twitter.com/diKEGqkfCD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Hasta ahí el guión parecía acorde a los hechos e inclusive no hubo tanto drama con el gol que falló en forma increíble el delantero portugués al rematar desviado un balón con la portería estadounidense desprotegida, pero de pronto la anotación del brasileño Gabriel Pec en plena efervescencia visitante con el ingreso del germano Marco Reus que puso el marcador 2-1 a los 66 minutos.

Marco Reus pulls one back for LA Galaxy! 🌌 pic.twitter.com/XSS3iOua48 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Fue ahí cuando Paulinho volvió a aparecer con el 3-1 en un remate casi fortuito en el área cuando le cayó el esférico casi de casualidad a los 73 minutos y que parecía que todo estaba resuelto, pero Reus nuevamente tenía otros planes cuando al 77 logró poner el asunto 3-2 y con eso hacer que temblarara la escuadra dirigida por Antonio “Turco” Mohamed.

Gabriel Pec with a stunning finish! 💥 pic.twitter.com/10K516x5LG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Pero ocho minutos después el propio Paulinho salvaba al Toluca con su tercer gol de la noche al minuto 85 al tapar un despeje de la zaga angelina con tanta fortuna que el esférico fue a dar al fondo de las redes y hacer que el alma le regresara al cuerpo a los escarlatas de cara al duelo del próximo miércoles en el Dignity Health Sports Park en Carson, California y donde se verá si dos goles fueron multitud para resolver el pase a las semifinales de la Concachampions y que en este momento parece en el aire.

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